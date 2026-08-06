icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El puntero láser puede activar el instinto de caza de un gato, pero hay algo que nunca podrá hacer: convertirse en una presa que pueda atrapar.
El puntero láser puede activar el instinto de caza de un gato, pero hay algo que nunca podrá hacer: convertirse en una presa que pueda atrapar.
Por Milenka Duarte

Como tutores de gatos, siempre estamos buscando nuevas formas de entretenerlos, estimularlos y, en definitiva, darles una buena vida. Y las redes sociales pueden convertirse en una fuente constante de ideas. Al menos eso me ha pasado últimamente gracias a mi algoritmo, el cual está lleno de gatos jugando con sus tutores y, en muchas escenas, hay un elemento que se repite: el puntero láser.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.