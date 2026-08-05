icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fue una oportunidad única para que el público limeño se conectara con el “El Jibarito de Ponce” en un evento multitudinario. Y Lima, la ciudad de los amores y desamores, de melancolías y de mucha salsa, lo acogió de una forma visceral, intensa e hipnótica, en la histórica Feria del Hogar, entre el 5 y 10 de agosto de 1986.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.