Los castings de “Yo soy” continúan presentando a llamativos personajes, quienes llegan hasta el escenario para demostrar su talento. Esta vez, un imitador de Héctor Lavoe logró clasificar a la siguiente etapa gracias a los consejos del jurado.
El cantante Alfredo Vera llegó hasta el escenario de “Yo soy” y empezó reconociendo que se presentó en el casting gracias a que escuchó un podcast de Ricardo Morán y se motivó a cumplir una de sus metas.
LEE: “Yo soy”: imitador de Paulo Londra llego al casting, pero lo confunden con protagonista de “Coco”
El imitador de Héctor Lavoe inició su participación interpretando el tema “Juanito Alimaña”; sin embargo, lo logró convencer completamente al jurado.
Tras algunas recomendaciones de Ricardo Morán y Carlos Alcántara, el participante volvió a cantar, pero esta vez al ritmo de “El rey de la puntualidad”. Con una notable mejoría, el jurado le dio el voto positivo al participante.
Ricardo Morán resaltó que el participante desarrolló su talento “en la calle”, por lo que lo animó a seguir trabajando su técnica para que, en la segunda etapa del casting, tenga más confianza y un mejor performance.
MÁS INFORMACIÓN: “Yo soy”: Imitador obtiene una segunda oportunidad, cambia de personaje y pasa a la segunda ronda
Cabe resaltar que la nueva temporada de “Yo soy” se encuentra en etapa de casting y su emisión se da de lunes a sábado, a partir de las 9 p.m., a través de la señal de Latina.
