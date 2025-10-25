Carlos Nino, profesor de canto arequipeño, sorprendió al jurado de “Yo Soy” tras presentarse con la imitación del cantautor nacional Gian Marco Zignago, siendo rechazado inicialmente, para luego, en un segundo intento lograr su clasificación.

Y es que, luego de interpretar “Te mentiría”, Ricardo Morán fue primero en dar su “no”. Aunque reconoció su parecido vocal, técnica impecable y pista producida por él mismo, señaló que no logró captar la esencia del artista original.

“Le has copiado las inflexiones... pero escucho tu voz y tu voz está muy bien, no te puedo decir que sí como Gian Marco, pero me ha encantado conocer a Carlos y escucharte”, dijo Morán.

Sin embargo, la suerte del arequipeño dio un giro cuando Carlos Alcántara y Jely Reátegui lo animaron a cambiar su imitación por la del vocalista de Amen, Marcello Motta , que le permitió ser aceptado.

Con el popular tema “La Chata”, el jurado le dio un “sí rotundo”, indicando que su interpretación “seguía siendo floja”, pero que su habilidad para tocar la guitarra y cantar en vivo terminó de convencerlos.

De ese modo, el protagonista de 'Asu Mare’ fue el primero en aprobarlo, sugiriéndole que trabajara más en su parecido vocal y timbre de Motta. Además, en tono de broma, le pidió que se olvidara de “Gian Marco cabeza de Motta”.

Por su parte, la actriz Jely Reátegui también votó a favor, señalando que su pase correspondía a su gran talento y no tanto a la imitación en sí. No obstante, aseguró que podría mejorar si pone el esfuerzo necesario.

Finalmente, Morán le dio el último “sí”, aconsejándole que, al tocar su guitarra, busque emular el sonido blues del cantante, ya que su interpretación “sonó más a balada o pop”.