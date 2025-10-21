El pasado lunes 20 de octubre se demostró que la persistencia tiene su recompensa en “Yo soy”. Esta vez, un imitador de Liam Gallagher logró clasificar a la siguiente ronda del programa al llegar al casting por sexta vez.

El cantante Ricardo Escuza, quien interpreta al hermano menor del grupo Oasis, regresó al casting por una nueva oportunidad de lograr sus sueños y, esta vez, logró convencer al jurado.

Antes de cantar, el imitador reveló que Liam Gallagher conoce de su trabajo y ha comentado su performance. “Liam ha comentado mi imitación a través de redes”, reveló, dejando sorprendido al jurado.

Imitador de Liam Gallagher llega al casting por sexta vez a "Yo soy". (Foto: Captura de video)

El imitador captó la atención del jurado de “Yo soy” al interpretar el popular tema “Stop crying your heart out” de Oasis para el casting.

Inmediatamente al terminar, Ricardo Morán dijo: “Es un sí redondo”. A este voto se sumaron los de Jely Reátegui y Carlos Alcántara, quienes también le dieron al participante el pase a la siguiente etapa.

Imitador de Liam Gallagher llega al casting por sexta vez a "Yo soy". (Foto: Captura de video)

Ahora, el imitador de Liam Gallagher tendrá que prepararse para afrontar la siguiente etapa del programa y, con esfuerzo, demostrar que está listo para ser uno de los 24 finalistas que serán parte de la nueva temporada de “Yo soy”.