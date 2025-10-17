El jueves 16 de octubre, durante un nuevo casting de la segunda temporada de 'Yo Soy’ 2025, un carismático y entrañable imitador regresó a la competencia con la esperanza de conseguir un lugar en el concurso y disputar los S/ 20 000 del premio.

Se trata de Alex Aroste , conocido como Baladitas en Inglés , quien, después de varios intentos a lo largo de la historia del programa, volvió interpretando al legendario cantante de reggae Bob Marley , pero, una vez más, fue rechazado.

Y es que, a pesar de presentarse con dos temas del icónico artista, entre ellos “Get Up, Stand Up”, y lograr despertar simpatía en los jurados, Ricardo Morán y Jely Reátegui le otorgaron un voto negativo, impidiendo su avance en el reality de Latina TV.

En tanto, Carlos Alcántara, quien lo ha convocado a sus películas de "Asu Mare" como actor de reparto, le dio un “sí” en ambas interpretaciones. “Te juro que daré lo máximo de mí”, dijo Aroste, visiblemente emocionado. Sin embargo, esto no fue suficiente y no logró avanzar.

Con dos votos en su contra, Alex Aroste, conocido como Baladitas, fue rechazado, una vez más, en 'Yo Soy' | Foto: Latina TV (YouTube - Captura)

A pesar de su energía y despliegue sobre el escenario, con los que logró divertir a los jueces, conductores y técnicos del set, Alex, conocido como Baladitas, quedó fuera de competencia.

Pero, advirtió que regresaría con una mejora en su performance . “Voy a seguir intentando. Invito a los chicos a venir, miren cómo me botan y sigo viniendo” , comentó el participante al final de su casting.

Imitador de Feid en 'Yo Soy': Así fue su participación

Alex Aroste, conocido como Baladitas en Inglés, comentó que gracias a su participación en antiguas temporadas de ‘Yo Soy’, ha ganado popularidad en redes sociales. Añadió que, en su trabajo de construcción civil, también es reconocido como una persona divertida que “anima a sus compañeros”.

¿Cómo y en dónde ver 'Yo Soy 2025'?

‘Yo Soy’, que regresó a las pantallas de Latina TV con su segunda temporada en 2025, se emite de lunes a sábado a partir de las 9 p. m. También puede verse en su canal de YouTube.