Este viernes 28 de noviembre, la joven imitadora Gabriela Villanueva, quien encarna a Michael Jackson, impresionó en ‘Yo Soy 2025′ al presentarse con una compleja recreación del videoclip de “Thriller”, acompañada por un numeroso equipo de bailarines y efectos especiales.

Y es que, en su segunda gala, la artista de 21 años, originaria de Ilo, se ha convertido en una de las favoritas del público, revelando una profunda admiración por el artista.

Gabriela Villanueva estuvo acompañada por un numeroso equipo de baile en su interpretación de 'Thriller'

“Michael Jackson para mí es perfección, es disciplina, es arte es amor es cultura es música. Él es la música hecha persona”, confesó Villanueva minutos antes de presentarse ante el jurado.

En ese sentido, enfatizó que su objetivo es llevar la magia del Rey del Pop, fallecido en 2009, a nuevas generaciones. “Quiero llevarles la magia de Michael a esta generación”, sostuvo.

¿Qué críticas recibió del jurado?

A pesar de la ovación del público y el impacto de la presentación, Carlos Alcántara, Jely Reátegui y Ricardo Morán no pasaron por alto detalles técnicos en su ejecución vocal, como la afinación y pronunciación del inglés en algunos versos.

“Te está faltando un poco el aire al final de la frases y estás teniendo también un poco de problemas con los agudos justamente por la falta de de aire. Entrena físicamente para que puedas ampliar tu capacidad de respiración”, comentó Jely.

La imitadora de Michael Jackson, durante su acto, se colocó una pesada máscara de lobo

Por su parte, Morán reconoció el inmenso desafío que enfrentó Villanueva al integrar la compleja producción, el baile y el canto, especialmente al utilizar una pesada indumentaria durante la secuencia del hombre lobo.

“Has tenido problemas de afinación y de manejo del aire a una persona que se ha dado el lujo de ponerse una máscara que debe haber pesado 10 kg y ha cantado metiendo el micrófono dentro”, le dijo Ricardo.

Para luego añadir: “Bailas, actúas, cantas en otro idioma y manejas una enorme producción que es un distractor. Tienes que integrarlo todo. Ningún elemento debe ser ajeno. Tiene que parecer que estás a cargo y por encima de toda esta escena. Esa integración total solo se logra con ensayos. Espero grandes cosas de tu trabajo”.

Yo Soy: ¿Quiénes fueron a noche de sentencia?

Con el impulso de estos comentarios, Gabriela se unió a Alejandra Guzmán, Yailin la Más Viral, Pelo Madueño y Sam Smith en el grupo de favoritos que se salvaron de la sentencia. Lamentablemente, los imitadores de Oscar de León y Manolo Otero no tuvieron la misma suerte y fueron sentenciados.

VIDEO RECOMENDADO: