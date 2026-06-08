Perú vs España EN VIVO
¿A qué hora juega Perú vs. España HOY por partido amistoso 2026?
El partido Perú vs. España por amistoso FIFA comienza a las 9:00 PM (hora peruana) y 4:00 AM (hora de España). Te dejamos todos los horarios, según país.
La selección nacional llega de vencer 2-1 a Haití, mientras que, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente empató 1-1 ante Irak y pondrá a su oncena estelar para afinar detalles antes de debutar el 14 de junio contra Cabo Verde en la Copa del Mundo.
Perú y España se enfrentan en un partido vibrante a pocos días del inicio del Mundial 2026. El amistoso que se disputará este lunes 8 de junio en Puebla, México, causa gran expectativa por ver al equipo de Lamine Yamal y compañía.
Bienvenids, amigos de El Comercio, al minuto a minuto del partido entre Perú y España por amistoso FIFA rumbo al Mundial 2026.
Canales TV que transmiten Perú vs. España EN VIVO por partido amistoso
El Perú vs. España por la amistoso FIFA 2026 será transmitido a través de América TV, ATV y Movistar Dportes en Perú por cable, señal abierta y streaming. Por otro lado, en España podrás ver el amsitoso a través de TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV. Mientras que en el resto de Sudamérica y México, el amistoso será televisado por ESPN y Disney+ Premium.