Resumen

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Fabio Gruber emociona con noble gesto con un niño en el Perú vs España y genera elogios. (Foto: FPF)
Fabio Gruber emociona con noble gesto con un niño en el Perú vs España y genera elogios. (Foto: FPF)
Por Redacción EC

Fabio Gruber protagonizó uno de los momentos más comentados en el amistoso entre Perú y España en México. Sucede que el defensor de la selección peruana tuvo un noble gesto con un pequeño niño que tenía frío al regalarle su casaca antes del inicio del partido. Las cámaras de transmisión captaron ese momento que ya se ha vuelto viral en redes sociales, donde muchos aficionados elogiaron el acciones del futbolista.

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