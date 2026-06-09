Fabio Gruber protagonizó uno de los momentos más comentados en el amistoso entre Perú y España en México. Sucede que el defensor de la selección peruana tuvo un noble gesto con un pequeño niño que tenía frío al regalarle su casaca antes del inicio del partido. Las cámaras de transmisión captaron ese momento que ya se ha vuelto viral en redes sociales, donde muchos aficionados elogiaron el acciones del futbolista.

“Los grandes gestos se quedan para siempre”, publicó la cuenta oficial de la selección peruana para destacar lo hecho por Gruber. Muchos hinchas elogiaron la humildad y cercanía del futbolista con los más pequeños, quienes siguen a la Bicolor en cada partido.

Si bien Gruber tuvo un buen gesto con el menor, su desempeño en la cancha no pasó desapercibido por los peruanos. El defensor dejó buenas sensaciones pese a la derrota de Perú por 3-1 frente a España, ya que mostró un nivel regular en varios tramos del encuentro.

Dentro del nuevo proceso de la selección peruana, el zaguero aparece como una alternativa importante para consolidarse en la defensa. Incluso, varios analistas consideran que podría formar una interesante dupla junto a Renzo Garcés en los próximos compromisos oficiales.

Por ahora, Fabio Gruber sigue sumando puntos tanto dentro como fuera del campo. Su rendimiento deportivo y el gesto que tuvo con el pequeño hincha terminaron acercándolo aún más a una afición que busca nuevos referentes en el equipo.

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