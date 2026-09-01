El secreto que Ricardo Gareca compartió con Mano Menzes para triunfar en la selección peruana. (Foto: FPF)
El secreto que Ricardo Gareca compartió con Mano Menzes para triunfar en la selección peruana. (Foto: FPF)
Por Redacción EC

A pesar de que está alejado de la actividad competitiva, Ricardo Gareca siempre es voz autorizada para referirse a la selección peruana. En esta ocasión, el técnico argentino conversó con el portal internacional Flashscore, desde donde le dejó un mensaje a Mano Menezes, actual entrenador de la Bicolor. El ‘Tigre’ reconoció la capacidad del brasileño y le dejó un consejo de cara a lo que afrontará en las Eliminatorias.

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