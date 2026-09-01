A pesar de que está alejado de la actividad competitiva, Ricardo Gareca siempre es voz autorizada para referirse a la selección peruana. En esta ocasión, el técnico argentino conversó con el portal internacional Flashscore, desde donde le dejó un mensaje a Mano Menezes, actual entrenador de la Bicolor. El ‘Tigre’ reconoció la capacidad del brasileño y le dejó un consejo de cara a lo que afrontará en las Eliminatorias.

“¿Qué le digo a Menezes? Que, sin lugar a dudas, es un técnico que tiene un reconocimiento muy importante. Él sabrá qué es lo que tiene que hacer”, expresó Gareca. Sin embargo, recordó cuál fue una de sus principales prioridades durante su ciclo en la selección peruana. “Yo creo que en lo que yo me enfoqué en su momento fue en tratar de acentuar la creatividad del jugador peruano”, explicó.

El argentino sostuvo que el futbolista nacional posee características que deben ser respetadas dentro de una propuesta de juego. “Creo que eso es importante porque el jugador peruano tiene esa característica y hacerla respetar es importante, pero Mano tiene que vivir su propia experiencia”, manifestó Gareca, quien dirigió a la Bicolor entre 2015 y 2022 y consiguió clasificarla al Mundial de Rusia 2018.

Ricardo Gareca estuvo al mando de la selección peruana desde febrero del 2015 hasta junio del 2022. (Foto: AFP) / ERNESTO BENAVIDES

El ‘Tigre’ también explicó cómo intentó plasmar esa identidad durante su etapa en el combinado nacional. “Lo que intentamos nosotros fue respetar la idiosincrasia de cómo le gusta jugar al peruano. No un juego tan vertical, lo que a mí realmente me interesaba era explotar la creatividad del jugador peruano”, sostuvo.

Como se sabe, la Bicolor se prepara ahora para una serie de amistosos internacionales que servirán como parte del proceso de Menezes. Perú enfrentará a Estados Unidos el 26 de septiembre en Orlando, a México el 29 de septiembre en New Jersey, a Canadá el 3 de octubre en Montreal y a Colombia el 6 de octubre en Miami.

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