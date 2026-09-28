Mano Menezes habló sobre Erick Noriega antes del segundo amistoso de la selección peruana en esta fecha FIFA y dejó claro que el defensor de Gremio continúa siendo una pieza considerada dentro de su proyecto. El técnico brasileño explicó por qué decidió probar otras alternativas frente a Estados Unidos y adelantó que el futbolista podría arrancar ante México.

“Erick Noriega está a disposición al 100 %. Él sabe lo que pienso sobre él y ustedes igual. Siempre lo manifesté, yo fui el entrenador para que Gremio lo contrate de Alianza. Siempre seré coherente con las cosas”, señaló Menezes.

Mano explicó por qué Noriega no fue titular ante Estados Unidos

El entrenador de la Bicolor explicó que su decisión de darle minutos y oportunidades a otros futbolistas forma parte del proceso que viene desarrollando al frente de la selección.

“Vi una oportunidad de experimentar con otros jugadores y ver qué tipo de entorno nos daría. Es importante que el entrenador conozca a otros jugadores. Y así va ser”, sostuvo.

La declaración llega después del amistoso que Perú disputó ante Estados Unidos en Orlando. Noriega no inició aquel encuentro, mientras que Menezes utilizó el partido para evaluar diferentes alternativas de cara a la conformación del equipo que buscará competir en el próximo proceso eliminatorio.

El último once que paró Mano Menezes pensando en EE.UU. (Foto: ITEA)

La FPF convocó a 26 futbolistas para esta serie de amistosos de septiembre y octubre, dentro de un proceso en el que el comando técnico busca ampliar el seguimiento y encontrar un equilibrio entre experiencia y juventud.

“Probablemente, vaya a empezar mañana”

Menezes también dejó una pista concreta sobre la participación de Noriega en el siguiente compromiso de la Bicolor.

“Probablemente, vaya a empezar mañana. Creo que ustedes deben quedarse tranquilos con eso”, afirmó el estratega brasileño.

La selección peruana tendrá como siguiente rival a México, en un encuentro correspondiente a la fecha FIFA de septiembre.

El partido se disputará este martes 29 de septiembre desde las 8:00 p. m. (hora peruana) en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Será el segundo compromiso de esta ventana internacional para el equipo dirigido por Menezes.

Después de México, Perú continuará su calendario de amistosos ante Canadá, el 3 de octubre en Montreal, y Colombia, el 6 de octubre en Miami.

El objetivo de Menezes: preparar a Perú para las Eliminatorias

Más allá de la elección de Noriega para el próximo partido, Menezes remarcó que estas fechas FIFA forman parte de una planificación de largo plazo.

La selección peruana de Mano Menezes acumula una victoria, un empate y tres derrotas en nueve meses de trabajo.

“Estamos trabajando para llegar a septiembre del próximo año como una selección fuerte para disputar las eliminatorias”, manifestó.

En ese proceso, el entrenador ha insistido en la necesidad de observar a diferentes futbolistas antes de definir una base. La propia FPF señaló que el comando técnico viene ampliando el seguimiento de jugadores y que busca combinar experiencia, juventud y capacidad física en la conformación del plantel.

VIDEO RECOMENDADO