Noriega vuelve a estar en los planes de Mano Menezes: “Está a disposición al 100 %”. Foto: Instagram/@movistardeportesperu
Noriega vuelve a estar en los planes de Mano Menezes: “Está a disposición al 100 %”. Foto: Instagram/@movistardeportesperu
Por Redacción EC

Mano Menezes habló sobre Erick Noriega antes del segundo amistoso de la selección peruana en esta fecha FIFA y dejó claro que el defensor de Gremio continúa siendo una pieza considerada dentro de su proyecto. El técnico brasileño explicó por qué decidió probar otras alternativas frente a Estados Unidos y adelantó que el futbolista podría arrancar ante México.

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