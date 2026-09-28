André Carrillo volvió a los entrenamientos de la selección peruana y trabaja con el grupo de cara al próximo amistoso internacional. El atacante nacional no estuvo presente en el encuentro que la Bicolor disputó ante Estados Unidos, pero ya se encuentra nuevamente a disposición del comando técnico de Mano Menezes.

El extremo participó de la jornada de trabajos de Perú, que continúa con su preparación para el compromiso frente a México, programado para este martes 29 de septiembre en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Carrillo es uno de los futbolistas de mayor experiencia dentro del plantel peruano y su reincorporación representa una alternativa más para el técnico brasileño, quien viene evaluando diferentes opciones durante esta fecha internacional.

¿André Carrillo jugará ante México?

Luego de su ausencia frente a Estados Unidos, se espera que André Carrillo pueda sumar minutos ante México. El encuentro será una nueva oportunidad para que Mano Menezes continúe observando a los futbolistas convocados y avance en la conformación del grupo que pretende consolidar.

Perú llega a este compromiso después de caer por 4-1 ante Estados Unidos en Orlando. El resultado dejó varias conclusiones para el comando técnico, que buscará corregir errores y mejorar el funcionamiento colectivo frente al conjunto mexicano.