Por Redacción EC

André Carrillo volvió a los entrenamientos de la selección peruana y trabaja con el grupo de cara al próximo amistoso internacional. El atacante nacional no estuvo presente en el encuentro que la Bicolor disputó ante Estados Unidos, pero ya se encuentra nuevamente a disposición del comando técnico de Mano Menezes.

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