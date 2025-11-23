“Yo soy” dio inicio a una nueva etapa de conciertos el sábado 22 de noviembre, donde diversos imitadores dieron lo mejor de sí sobre el escenario. Una de las presentaciones más resaltantes estuvo a cargo de Gabriela Villanueva, quien marcó un hecho histórico al ser la primera mujer en imitar a Michael Jackson en el programa de Latina.

En esta etapa del programa, el jurado contó con Eva Ayllón como jurado invitado. La reconocida artista criolla no pudo contener la emoción al ver la presentación de la imitadora de Michael Jackson, quien interpretó el tema “Billie Jean”.

Según dijo la cantante criolla, ella ama a Michael Jackson y lo admira por su carrera musical, por lo que ver su performance sobre el escenario evocó emociones que tenía guardadas desde hace mucho.

Eva Ayllón se conmueve hasta las lágrimas con imitadora de Michael Jackson en "Yo soy". (Foto: Latina)

“Gabriela estoy muy conmovida, yo amo a Michael, lo amé con locura, lo lloré más de un mes, lo lloré más que cuando me divorcié”, dijo Eva Ayllón con emoción.

“Me has revivido ese momento. Nadie ha logrado esto como tú. Muchísimas gracias por ese esfuerzo, esa perseverancia que sé que tienes”, añadió la reconocida cantante criolla.

Cabe resaltar que no solo Eva Ayllón quedó fascinada con la voz y la puesta en escena de la imitadora de Michael Jackson, sino que su presentación también fue destacada por los fans de “Yo soy” en redes sociales.