“Yo soy” dio inicio a una nueva etapa de conciertos el sábado 22 de noviembre, donde diversos imitadores dieron lo mejor de sí sobre el escenario. Una de las presentaciones más resaltantes estuvo a cargo de Gabriela Villanueva, quien marcó un hecho histórico al ser la primera mujer en imitar a Michael Jackson en el programa de Latina.
En esta etapa del programa, el jurado contó con Eva Ayllón como jurado invitado. La reconocida artista criolla no pudo contener la emoción al ver la presentación de la imitadora de Michael Jackson, quien interpretó el tema “Billie Jean”.
LEE: “Yo soy”: Imitadora de Rocío Durcal conquistó al jurado con su voz e interpretación
Según dijo la cantante criolla, ella ama a Michael Jackson y lo admira por su carrera musical, por lo que ver su performance sobre el escenario evocó emociones que tenía guardadas desde hace mucho.
“Gabriela estoy muy conmovida, yo amo a Michael, lo amé con locura, lo lloré más de un mes, lo lloré más que cuando me divorcié”, dijo Eva Ayllón con emoción.
“Me has revivido ese momento. Nadie ha logrado esto como tú. Muchísimas gracias por ese esfuerzo, esa perseverancia que sé que tienes”, añadió la reconocida cantante criolla.
MÁS INFORMACIÓN: “Yo soy”: Imitador de David Bisbal cautiva al jurado con su voz y logra su clasificación
Cabe resaltar que no solo Eva Ayllón quedó fascinada con la voz y la puesta en escena de la imitadora de Michael Jackson, sino que su presentación también fue destacada por los fans de “Yo soy” en redes sociales.
TE PUEDE INTERESAR
- “Yo soy”: Imitadora de Karol G sorprendió al jurado con el parecido de su voz
- “Yo soy”: Imitadora de Ado revela que no la dejaron pasar el casting por insólito motivo
- “Yo soy”: Imitador de Josimar se robó el aplauso del jurado con su casting
- Yo Soy: Imitadora de Billie Eilish vuelve a la competencia tras ser rechazada en ‘Yo Soy Kids’
- Lita Pezo celebra una década cantando, pero el camino no fue fácil, más de una vez pensó en declinar
Contenido sugerido
Contenido GEC