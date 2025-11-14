El casting de “Yo soy” sigue presentando diversos talentos de todo el Perú. Esta vez, una joven imitadora de Rocío Durcal sorprendió al jurado con su voz y, pese a algunas observaciones, logró su clasificación a la siguiente etapa del programa.

Si bien el casting lo pasó en Arequipa, la joven Esmeralda Jurado es de Huancavelica y llegó para pasar su audición en “Yo soy” con mucha emoción. Carlos Alcántara, Jely Reátegui y Ricardo Morán resaltaron la calidez de la participante.

La joven imitadora de Rocío Durcal sorprendió al jurado con su interpretación de “La gata bajo la lluvia”. Pese a que hubo algunas desafinaciones, Ricardo Morán y Carlos Alcántara le dieron el pase a la siguiente etapa del programa.

Imitadora de Rocío Durcal conquistó al jurado con su voz e interpretación en "Yo soy". (Foto: Captura de video)

“Has comentado que también tienes una imitación de Isabel Pantoja, son diferentes las dos; sin embargo, hay cosas que hiciste de estas cosas teatrales que hace Rocío Durcal y que a mi me gustaron. Siento un timbre parecido, vas a tener que trabajarlo porque yo te voy a decir que sí”, dijo Ricardo Morán.

Ahora, la joven tendrá que llegar a Lima para seguir la etapa del casting y continuar demostrando su talento en el programa de Latina.

Cabe resaltar que la nueva temporada de “Yo soy” se encuentra en etapa de casting y su emisión se da de lunes a sábado, a partir de las 9 p.m., a través de la señal de Latina.