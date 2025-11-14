El casting de “Yo soy” sigue presentando diversos talentos de todo el Perú. Esta vez, una joven imitadora de Rocío Durcal sorprendió al jurado con su voz y, pese a algunas observaciones, logró su clasificación a la siguiente etapa del programa.
Si bien el casting lo pasó en Arequipa, la joven Esmeralda Jurado es de Huancavelica y llegó para pasar su audición en “Yo soy” con mucha emoción. Carlos Alcántara, Jely Reátegui y Ricardo Morán resaltaron la calidez de la participante.
LEE: “Yo soy”: Imitadora de Ado revela que no la dejaron pasar el casting por insólito motivo
La joven imitadora de Rocío Durcal sorprendió al jurado con su interpretación de “La gata bajo la lluvia”. Pese a que hubo algunas desafinaciones, Ricardo Morán y Carlos Alcántara le dieron el pase a la siguiente etapa del programa.
“Has comentado que también tienes una imitación de Isabel Pantoja, son diferentes las dos; sin embargo, hay cosas que hiciste de estas cosas teatrales que hace Rocío Durcal y que a mi me gustaron. Siento un timbre parecido, vas a tener que trabajarlo porque yo te voy a decir que sí”, dijo Ricardo Morán.
Ahora, la joven tendrá que llegar a Lima para seguir la etapa del casting y continuar demostrando su talento en el programa de Latina.
MÁS INFORMACIÓN: “Yo soy”: Imitador de Josimar se robó el aplauso del jurado con su casting
Cabe resaltar que la nueva temporada de “Yo soy” se encuentra en etapa de casting y su emisión se da de lunes a sábado, a partir de las 9 p.m., a través de la señal de Latina.
