El pasado sábado 1 de noviembre se vivió una nueva etapa del casting descentralizado de “Yo soy”. Esta vez, un participante de Trujillo llegó para demostrar su talento imitando a uno de los íconos del rap latinoamericano, el rapero y compositor venezolano Canserbero.

El cantante Alexander Antón llegó hasta las instalaciones de “Yo soy” para demostrar su talento. Según dijo, algunos amigos en el karaoke y en algunas fiestas le habían dicho que su voz era muy parecida a la de Canserbero, por lo que decidió hacerles caso y llegar al casting.

En su primera intervención, el joven dijo que había llegado desde Trujillo solo para el casting en Lima. Tras escuchar su historia, el jurado lo invitó a cantar y él sorprendió con el tema “Es épico”.

Imitador de Canserbero obtuvo su pase a la siguiente etapa, pero con dudas del jurado de "Yo soy". (Foto: Captura de video)

“Canserbero es un artista que se caracterizó por sus letras crudas, por la fuerza que tenía porque lo avalaba la vida que tenía. Yo siento que estás forzando un poco la voz para parecerte, pero no estoy sintiendo lo que Canserbero hacía sentir a la gente”, dijo Ricardo Morán antes de decir que no.

Por su parte, Carlos Alcántara y Jely Reátegui apostaron por el talento del joven y le dieron el voto positivo, no sin antes darle algunas recomendaciones para mejorar su interpretación de cara a la siguiente etapa de “Yo soy”.

Cabe resaltar que la nueva temporada de “Yo soy” se encuentra en etapa de casting y su emisión se da de lunes a sábado, a partir de las 9 p.m., a través de la señal de Latina.