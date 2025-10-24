“Yo soy” vivió una nueva noche de casting en Arequipa, donde un participante sorprendió a todos no solo por su interpretación de Paulo Londra, sino también por su vestimenta, ya que fue confundido con ‘Miguel Rivera’, protagonista de la película animada “Coco”.

El joven participante Ángel Soto, de Moquegua, llegó hasta el casting de “Yo soy” en Arequipa y demostró su talento sobre el escenario. Si bien aseguró sentir nervios sobre el escenario, tuvo una divertida interacción con el jurado.

Ricardo Morán fue el encargado de darle la bienvenida al casting y, de inmediato, bromeó con él y le preguntó si había llegado a imitar al protagonista de “Coco”, ya que lucía una polera roja similar a la del personaje animado.

Imitador de Paulo Londra llego al casting de "Yo soy" y sorprendió a todos con su interpretación. (Foto: Captura de video)

Tras una conversación cargada de humor y alegría, Ángel Soto dijo que llegaba a imitar a Paulo Londra en “Yo soy”, así que interpretó el tema “Homerun” (2019), demostrando que tiene un timbre de voz muy similar al artista argentino.

“La gente de TikTok que te recomienda esto no está equivocado, yo te voy a decir que sí”, dijo Ricardo Morán. “Te felicito por tu desenvolvimiento, por todo, por la canción. Me muero de la curiosidad de ver tus temas propios”, agregó Jely Reátegui.

Como era de esperarse, Ricardo Morán, Carlos Alcántara y Jely Reátegui le dieron el voto positivo al imitador de Paulo Londra, quien agradeció por la confianza y aseguró que seguiría trabajando para llegar hasta las galas en Latina.