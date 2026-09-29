La reconocida cantante peruana Rosaflor celebrará sus 46 años de trayectoria artística con “Mestiza”, un espectáculo que llegará este 28 de noviembre al Teatro Segura y que propone un recorrido por los diferentes sonidos, historias y emociones que forman parte de la Lima de hoy.

Rosaflor es una artista peruana de amplia trayectoria, reconocida por su versatilidad y por transitar por distintos géneros de la música popular peruana. A lo largo de su carrera ha construido un estilo propio, combinando tradición, personalidad y una particular conexión con el público. En “Mestiza”, esa experiencia se convierte en el punto de partida para recorrer una Lima diversa, llena de recuerdos, tradiciones y música.

El espectáculo reunirá una recopilación de diversos géneros musicales entonados en la voz de la inigualable Rosaflor quién estará acompañada de músicos, bailarines y tendrá una puesta en escena que combinará elementos teatrales y audiovisuales.

La propuesta recorrerá la Lima de antaño, la jarana, las historias de amor, la música afroperuana y las raíces andinas, para finalmente convertir el escenario en una gran fiesta de cumbia peruana.

“Mestiza” busca mostrar una Lima que ha cambiado con el paso de los años, pero que mantiene vivas sus tradiciones y reúne diferentes culturas y generaciones. Una ciudad alegre, romántica, nostálgica y, sobre todo, musical.

La presentación será el 28 de noviembre en el Teatro Segura, donde Rosaflor celebrará junto al público sus 46 años de trayectoria con una noche dedicada a la música peruana y a las historias que forman parte de nuestra identidad.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Teleticket.

SOBRE EL AUTOR