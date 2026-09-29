La cantante peruana Rosaflor celebra 46 años de vida artística con el espectáculo denominado "Mestiza" | Foto: Difusión
La cantante peruana Rosaflor celebra 46 años de vida artística con el espectáculo denominado "Mestiza" | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La reconocida cantante peruana Rosaflor celebrará sus 46 años de trayectoria artística con “Mestiza”, un espectáculo que llegará este 28 de noviembre al Teatro Segura y que propone un recorrido por los diferentes sonidos, historias y emociones que forman parte de la Lima de hoy.