Conoce la lista completa de los 24 imitadores confirmados para la etapa de galas en vivo, los géneros musicales que se enfrentarán en el escenario y los detalles del cupo de repechaje. (Foto: Latina)
Conoce la lista completa de los 24 imitadores confirmados para la etapa de galas en vivo, los géneros musicales que se enfrentarán en el escenario y los detalles del cupo de repechaje. (Foto: Latina)
Por Paolo Valdivia

La pantalla chica vuelve a encenderse con la magia del talento. La nueva edición de “Yo Soy 2026″ ha entrado oficialmente en su fase más apasionante y decisiva tras superar intensas jornadas de audiciones y filtros. La producción confirmó la nómina definitiva de los 24 participantes clasificados que aseguraron su lugar en la ansiada etapa de conciertos en vivo.

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