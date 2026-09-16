La pantalla chica vuelve a encenderse con la magia del talento. La nueva edición de “Yo Soy 2026″ ha entrado oficialmente en su fase más apasionante y decisiva tras superar intensas jornadas de audiciones y filtros. La producción confirmó la nómina definitiva de los 24 participantes clasificados que aseguraron su lugar en la ansiada etapa de conciertos en vivo.

Estos talentosos imitadores competirán noche a noche sobre el escenario, demostrando su evolución vocal, caracterización física y dominio escénico. El objetivo final es conquistar al jurado y al público para coronarse como la mejor voz de la temporada.

Lista completa de los 24 participantes confirmados en “Yo Soy 2026″

La selección de esta temporada destaca por su enorme diversidad estilística y generacional. La lista abarca desde grandes iconos de la balada clásica y la música criolla hasta leyendas del rock internacional y referentes del pop actual.

Los concursantes clasificados para la etapa de conciertos son:

Elvis Presley

Nino Bravo

Sandro

Los Panchos

Isabel Pantoja

Laura Pausini

Vicente Fernández

Ricky Martin

Manuel Medrano

Christina Aguilera

Jesse & Joy

Alex Lora

Miki González

Zambo Cavero

Héctor Lavoe

Cheo Feliciano

Camila Cabello

Miley Cyrus

John Lennon

Leo Dan

Adrián Barilari

Yola Polastri

Sean Paul

Ricardo Arjona

Diversidad de géneros en las galas en vivo

El abanico de géneros musicales promete galas cargadas de variedad. A continuación, la distribución de los participantes según su estilo artístico:

Género Musical Artistas Imitados Balada y Pop Romántico Nino Bravo, Laura Pausini, Isabel Pantoja, Ricky Martin, Manuel Medrano, Leo Dan, Ricardo Arjona, Sandro Salsa, Bolero y Criollo Héctor Lavoe, Cheo Feliciano, Zambo Cavero, Los Panchos Rock y Pop Internacional Elvis Presley, John Lennon, Miley Cyrus, Camila Cabello, Christina Aguilera, Sean Paul Rock en Español y Pop Latino Alex Lora, Miki González, Adrián Barilari, Jesse & Joy Ranchera y Show Infantil Vicente Fernández, Yola Polastri

¿Un cupo adicional para la competencia?

La competencia mantendrá la tensión al máximo. Se confirmó que un grupo de 12 concursantes disputará una plaza adicional. Este repechaje permitirá que el público elija a un participante más para convertirse en el clasificado número 25 de la temporada. Entre los aspirantes a este cupo se encuentran tributos a artistas como Canserbero, Bob Dylan, Gianmarco, Matt Bellamy, CeeLo Green y Julio Jaramillo.

¿Qué se espera de la etapa de conciertos en “Yo Soy”?

Los 24 clasificados ingresan a una etapa de preparación intensiva junto al equipo técnico del programa. Los participantes recibirán asesoría vocal, clases de expresión corporal y apoyo del área de caracterización y vestuario.

Cada noche de concierto en vivo, los concursantes deberán defender su lugar ante el jurado. Quienes obtengan los rendimientos más bajos pasarán a las temidas galas de eliminación, donde la exigencia aumentará para evitar abandonar la competencia.