Hospital Nacional Dos de Mayo realizó más de 105 mil estudios de diagnóstico por imágenes en lo que va del 2026

El Hospital Nacional Dos de Mayo realizó 105,454 estudios de diagnóstico por imágenes entre enero y agosto de 2026, según informó su Departamento de Diagnóstico por Imágenes. Los procedimientos fueron realizados a pacientes de emergencia, hospitalización y consulta externa, además de personas referidas desde establecimientos de salud de distintas regiones del país.

Del total de estudios, 57,151 correspondieron a radiología, mientras que 19,829 fueron tomografías y 18,564 ecografías. También se realizaron 6,821 resonancias magnéticas, 1,672 densitometrías óseas, 1,295 mamografías y 122 estudios de medicina nuclear.

Estas pruebas permiten detectar lesiones y alteraciones en diferentes órganos y estructuras del cuerpo, además de contribuir al diagnóstico, tratamiento y seguimiento de diversas enfermedades.

El Dr. Robin Jhonathan Zúñiga Vila, jefe del Departamento de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Nacional Dos de Mayo, explicó que el uso de estas tecnologías resulta especialmente importante en la atención de pacientes con casos complejos.

“A través de estas tecnologías y de la experiencia de nuestros especialistas podemos evaluar diferentes órganos y estructuras del cuerpo, detectar lesiones e identificar alteraciones que son fundamentales para la toma de decisiones médicas y quirúrgicas, especialmente frente a casos de mayor complejidad”, señaló.

Más de 105 mil estudios de diagnóstico por imágenes realizó el Hospital Dos de Mayo entre enero y agosto de 2026.

Durante los primeros ocho meses del año, el departamento atendió además a 66,879 pacientes. La producción registrada equivale a más de 13 mil estudios de diagnóstico por imágenes al mes.

Como establecimiento de referencia nacional, el Hospital Nacional Dos de Mayo recibe pacientes derivados de diferentes puntos del país y cuenta con profesionales especializados para la evaluación de patologías que requieren procedimientos de mayor complejidad.

Con esta producción, el hospital busca mantener y fortalecer su capacidad diagnóstica, apoyándose en sus equipos tecnológicos y en la experiencia de sus especialistas para atender a pacientes de emergencia, hospitalización y consulta externa.

SOBRE EL AUTOR