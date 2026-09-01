Hospital Dos de Mayo realiza primer trasplante renal asistido por robot del Perú a joven de 19 años

Una joven de 19 años que dependía de manera permanente de sesiones de diálisis podrá iniciar una nueva etapa de su vida luego de recibir un trasplante renal en el Hospital Nacional Dos de Mayo. El procedimiento representa un hito para la cirugía en el país: se trata de la primera extracción de un riñón de una donante viva para trasplante mediante cirugía robótica realizada en este hospital.

La intervención se llevó a cabo el pasado 17 de agosto utilizando el sistema quirúrgico da Vinci Xi y estuvo liderada por la doctora Rocío Zavala Zavala, jefa del Servicio de Urología y cirujana robótica certificada, junto con un equipo multidisciplinario especializado en trasplante renal.

El órgano fue donado por la tía de la paciente, una mujer de 40 años, quien decidió entregar uno de sus riñones para que su sobrina pudiera superar las limitaciones asociadas a la insuficiencia renal crónica y dejar atrás la dependencia de la diálisis.

La extracción del riñón tuvo una duración aproximada de tres horas y media. Posteriormente, el órgano fue sometido a una cirugía de banco antes de ser implantado en la joven.

Según informó el equipo médico, tanto la donante como la receptora evolucionaron favorablemente después de las intervenciones. La paciente de 19 años fue dada de alta en buenas condiciones.

El uso del sistema robótico permitió al equipo médico trabajar con visión tridimensional de alta definición e instrumental articulado, características que ofrecen mayor precisión durante procedimientos quirúrgicos complejos.

“Lo más importante es que estos pacientes puedan reinsertarse a su vida diaria sin mayores restricciones. La tecnología está al servicio de ellos y de mejorar la calidad de vida en pacientes con enfermedad renal avanzada”, destacó la especialista.

Un avance para la cirugía robótica en el país

El procedimiento representa también un avance en la incorporación de tecnología de alta complejidad dentro del sistema público de salud. La cirugía robótica permite ampliar las posibilidades para abordar determinados procedimientos mediante técnicas de mayor precisión.

Para el Ministerio de Salud, esta intervención evidencia que la cirugía robótica puede incorporarse progresivamente en procedimientos de alta complejidad y contribuir al fortalecimiento de las capacidades del sistema público.

El caso también vuelve a poner en el centro la importancia de la donación de órganos en vida. En esta oportunidad, la decisión de una mujer de donar uno de sus riñones permitió que su sobrina, a sus 19 años, tenga la posibilidad de dejar atrás la dependencia de la diálisis y retomar sus proyectos personales.

El Hospital Nacional Dos de Mayo viene desarrollando experiencia en cirugía robótica y busca continuar incorporando nuevas tecnologías, además de fortalecer la formación de profesionales especializados en este tipo de procedimientos.