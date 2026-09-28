El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) se prepara para uno de los acontecimientos cinéfilos más grandes de la década. De cara al esperado estreno de “Avengers: Doomsday”, Marvel Studios y The Walt Disney Company han presentado Infinity Vision, una nueva certificación oficial de calidad técnica para salas de cine a nivel global.

Si te preguntas cómo garantizar la mejor experiencia visual y sonora para ver el regreso de los héroes de la franquicia y el debut de Robert Downey Jr. como el Doctor Doom, aquí te contamos todo sobre esta nueva iniciativa de la compañía.

¿Qué es la certificación Infinity Vision y por qué Marvel la implementó?

Infinity Vision no es un nuevo formato tecnológico o de grabación, sino un sello de garantía y calidad técnica auditado por Disney y Marvel Studios.

Este sello nace para asegurar que los espectadores disfruten de sus superproducciones exactamente como los directores las concibieron en posproducción. Para que una sala de cine pueda lucir el distintivo “Infinity Vision”, el auditorio debe cumplir estrictos parámetros evaluados por la cadena de exhibición y la propia distribuidora:

Proyección y Brillo: Estándares mínimos de calibración de luz (14 footlamberts en 2D y 6 footlamberts en 3D) para garantizar colores vivos y sin zonas oscuras.

Estándares mínimos de calibración de luz (14 footlamberts en 2D y 6 footlamberts en 3D) para garantizar colores vivos y sin zonas oscuras. Dimensiones de Pantalla: Formatos de gran escala (Large Screen Presentation) con un ancho mínimo de 45 pies (aprox. 14 metros).

Formatos de gran escala (Large Screen Presentation) con un ancho mínimo de 45 pies (aprox. 14 metros). Sonido Inmersivo: Requisito de sistemas envolventes multicanal como Dolby Atmos o Dolby Surround 7.1 calibrados acústicamente.

Requisito de sistemas envolventes multicanal como Dolby Atmos o Dolby Surround 7.1 calibrados acústicamente. Experiencias de Formato Especial: Compatibilidad auditada para auditorios de formato premium existente (como ScreenX, 4DX, V-Max o equivalentes).

Incluso, la experiencia de entrada para este tipo de proyecciones cuenta con una banda temática propia compuesta por Natalie Holt (responsable de la banda sonora de Loki).

“Avengers: Doomsday”: Fecha de estreno, trama y el regreso de Robert Downey Jr.

La quinta entrega del equipo de los Vengadores, “Avengers: Doomsday”, está dirigida por los hermanos Joe y Anthony Russo, responsables de hits masivos como “Captain America: Civil War”, “Avengers: Infinity War” y “Avengers: Endgame”.

¿De qué trata la película?

La trama oficial promete una colisión a escala multiversal. Héroes emblemáticos provenientes de tres universos distintos cruzarán sus caminos para enfrentarse a una amenaza existencial como nunca antes habían visto: el temible Victor von Doom / Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr. en su esperado retorno al MCU.

¿Cuándo se estrena “Avengers: Doomsday” en cines?

El estreno global de “Avengers: Doomsday” está programado para el 17 de diciembre de 2026 (con funciones de preestreno y preventas iniciando en varios países de Latinoamérica el 16 de diciembre).

La película tendrá una duración aproximada de 175 minutos (2 horas y 55 minutos), convirtiéndose en una de las entregas más largas de la historia del estudio para dar cabida a la ambiciosa narrativa del Multiverso.

¿Cómo saber si la sala de tu cine cuenta con el sello Infinity Vision?

Para identificar qué funciones cuentan con la certificación Infinity Vision, las principales cadenas de cine habilitarán un ícono o etiqueta distintiva junto a los horarios de la película en sus sitios web, aplicaciones y taquillas.

A diferencia de un formato propietario exclusivo, Infinity Vision actúa como una capa de garantía de calidad sobre las salas premium que ya conoces, asegurando que tu entrada para “Avengers: Doomsday” ofrezca la máxima calidad visual y de audio disponible en el mercado.