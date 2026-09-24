La expectación en torno al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) ha alcanzado un nuevo punto de ebullición. Con el lanzamiento de las primeras imágenes y detalles de “Avengers: Endgame - Encore”, la versión extendida de la aclamada cinta de 2019, los fanáticos se han encontrado con revelaciones impactantes que cambian por completo el rumbo hacia “Avengers: Doomsday”.

Este reestreno no solo trae de vuelta una de las entregas más taquilleras de la historia, sino que reescribe pasajes clave e introduce secuencias post créditos destinadas a sentar las bases del colapso multiversal.

¡ADVERTENCIA DE SPOILERS! A continuación, detallamos paso a paso cada una de las nuevas escenas, revelaciones y cameos incluidos en “Avengers: Endgame - Encore”. Si prefieres vivir la experiencia a ciegas en la sala de cine, te recomendamos no continuar leyendo.

Un nuevo final alternativo: El encuentro de Loki y Peggy Carter

El final original de “Avengers: Endgame” dejó a los espectadores con una emotiva y pacífica imagen: Steve Rogers (Capitán América) disfrutando de la vida que nunca pudo tener, bailando con Peggy Carter en la década de los 50. Sin embargo, la versión “Encore” rompe esta calma nostálgica introduciendo un giro inesperado.

En esta nueva versión, la escena del baile da un vuelco cuando la música se interrumpe sutilmente y entra en escena el mismísimo Loki. El Dios de las Historias se presenta en el hogar de Peggy, aparentemente buscando al propio Steve Rogers. Este encuentro sugiere que los viajes en el tiempo del Capitán América no pasaron desapercibidos para las entidades que velan por la línea temporal, conectando de forma inmediata la trayectoria personal de Steve con la trama multiversal que Loki ahora supervisa.

Primera escena post créditos: El secuestro de Bruce Banner a manos de Doctor Doom

La primera secuencia poscréditos nos traslada a una instalación militar subterránea de alta seguridad, donde encontramos al Doctor Bruce Banner recluido en una cámara de contención. En un monólogo reflexivo, Banner menciona que los eventos recientes vistos en ‘Spider-Man: Brand New Day’ representaron un punto de quiebre que no experimentaba desde hacía más de una década.

Para evitar perder el control, el científico revela que ha estado trabajando en un nuevo y avanzado supresor de rayos gamma. Sin embargo, justo cuando se dispone a probar el dispositivo, la energía de la base comienza a fallar. Las luces parpadean, el entorno se distorsiona visualmente y una intensa aura verde envuelve la habitación.

Desde las sombras, una voz imponente e inconfundible pronuncia: “Señor Banner, he venido a reclutarlo”.

Un Bruce Banner visiblemente alarmado pregunta por la identidad del visitante mientras la presión lo obliga a transformarse nuevamente en Hulk. La pantalla se apaga abruptamente, dejando ver un extraño símbolo luminoso verde grabado en el suelo de la celda. La implicación es clara: Doctor Doom ha comenzado su cacería y se ha llevado a Banner, sumando una pieza fundamental a sus planes de dominio multiversal.

Segunda escena poscréditos: La AVT presencia las Incursiones y la destrucción de universos

La segunda escena poscréditos desplaza el foco de atención hacia las oficinas de la Agencia de Variación Temporal (AVT). La secuencia comienza con Mobius llegando a su jornada laboral habitual, pasando junto a un retrato conmemorativo de Loki. No obstante, la tranquilidad dura poco cuando Mobius, Ouroboros (O.B.) y otros agentes detectan anomalías catastróficas en el monitor central.

Mobius se acerca apresuradamente al escritorio de Casey para solicitar un informe de daños. La respuesta de Casey es desalentadora: se está produciendo una inminente incursión entre la Tierra-10005 (el universo original de los X-Men de Fox) y la Tierra-1127. “Detecto misiles”, anuncia Casey con gravedad.

Las pantallas gigantes de la AVT muestran a ambos mundos lanzando todo su arsenal nuclear en un intento desesperado por destruirse mutuamente antes de que la colisión inevitable los aniquile a ambos. El caos se escala a velocidad vertiginosa en el panel de control:

“¡Tenemos un tercero!”

“¡Ya son 100!”

“¡Son 3,000!” (un amargo guiño a la famosa frase de Morgan Stark a su padre, Tony Stark).

Los universos confirmados como ‘DESTRUIDOS’ y el camino a “Avengers: Doomsday”

Mientras la alerta roja ilumina la sala de la AVT, los monitores confirman la erradicación total de varias realidades conocidas por los seguidores de la franquicia. Entre los universos marcados oficialmente con el estado de DESTRUIDO destacan:

Tierra-400083: El universo donde habita el Hulk interpretado por Eric Bana (2003).

El universo donde habita el Hulk interpretado por Eric Bana (2003). Tierra-15886: La realidad perteneciente a Los 4 Fantásticos del año 2015 (Fant4stic).

La realidad perteneciente a Los 4 Fantásticos del año 2015 (Fant4stic). Tierra-82111: La línea temporal de la Capitana Carter vista en la serie animada What If...?.

Ante el parpadeo constante de realidades extinguiéndose en el mapa del tiempo, Mobius observa la pantalla con una expresión de absoluto desamparo. La escena concluye con una sentencia contundente por parte de Ouroboros: “El multiverso está colapsando”.

Con estas revelaciones, “Avengers: Endgame - Encore” deja de ser un simple reestreno conmemorativo para convertirse en el prólogo definitivo de la próxima gran saga del MCU. La amenaza de las Incursiones ya no es una teoría: es una realidad que promete redefinir el mapa cinematográfico de Marvel en “Avengers: Doomsday”.