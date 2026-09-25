Por Redacción EC

El alza de las temperaturas en todo el país ha despertado inquietud entre las familias peruanas, quienes buscan estrategias para afrontar el intenso calor veraniego. En este contexto, el uso de equipos de aire acondicionado se ha vuelto casi indispensable para asegurar comodidad y mantener la actividad cotidiana; sin embargo, su utilización suele traducirse en un incremento considerable en los recibos de luz. Ante este panorama, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) lanzó la iniciativa educativa “Verano con Energía”, destinada a promover el manejo responsable de los equipos eléctricos.