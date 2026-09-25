El alza de las temperaturas en todo el país ha despertado inquietud entre las familias peruanas, quienes buscan estrategias para afrontar el intenso calor veraniego. En este contexto, el uso de equipos de aire acondicionado se ha vuelto casi indispensable para asegurar comodidad y mantener la actividad cotidiana; sin embargo, su utilización suele traducirse en un incremento considerable en los recibos de luz. Ante este panorama, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) lanzó la iniciativa educativa “Verano con Energía”, destinada a promover el manejo responsable de los equipos eléctricos.

A continuación, se detallan las recomendaciones concretas que propone la entidad para conservar tus ambientes frescos de forma eficiente, evitando un aumento excesivo en el consumo de electricidad.

¿CUÁL ES EL NIVEL TÉRMICO IDEAL PARA MINIMIZAR EL CONSUMO ELÉCTRICO?

Para lograr un ahorro real, Osinergmin recomienda ajustar los termostatos del aire acondicionado entre 24 °C y 26 °C. Es esencial que los equipos funcionen en ambientes completamente cerrados para evitar la pérdida de frío.

Además, se señala que disminuir la temperatura por debajo de este rango genera un aumento significativo en el consumo eléctrico, lo que se reflejará directamente en el valor de las facturas de electricidad que deben pagar los usuarios.

¿QUÉ ASPECTOS TÉCNICOS GARANTIZAN UN MEJOR RENDIMIENTO EN EL HOGAR?

Para asegurar que el enfriamiento sea efectivo y económico, Osinergmin sugiere prestar atención a los siguientes detalles técnicos:

Ubicación estratégica: Coloque el aparato en áreas donde no existan obstáculos físicos, permitiendo que la ventilación se distribuya de forma fluida por toda la habitación.

Coloque el aparato en áreas donde no existan obstáculos físicos, permitiendo que la ventilación se distribuya de forma fluida por toda la habitación. Etiquetado de consumo: Al comprar o usar un equipo, verifique que su certificación de eficiencia sea de clase A o B, lo cual garantiza un funcionamiento óptimo con un gasto de luz reducido.

Al comprar o usar un equipo, verifique que su certificación de eficiencia sea de clase A o B, lo cual garantiza un funcionamiento óptimo con un gasto de luz reducido. Potencia eficiente: Se recomienda dar preferencia a dispositivos de alta eficiencia tecnológica que mantengan un consumo de entre 25 y 30 watts.

¿OBTIENES BENEFICIOS DUCHÁNDOTE CON AGUA CALIENTE DURANTE EL VERANO?

Anualmente, la temporada de verano nos hace recurrir al agua fría como recurso para hidratarnos y también refrescarnos mediante una buena ducha veraniega, sin embargo el reconocido Dr. Pérez-Albela precisa que hacer uso de la terma, por ejemplo, nos brinda mayores beneficios durante los calurosos días estacionarios.

Muy por el contrario de lo que puede pensarse entorno a la temperatura del ‘líquido elemento’ en meses con mayor radiación ultravioleta, dicho médico cirujano revela mediante “Bien de Salud” vía YouTube, que “el frío contrae, cierra las ventanas del cuerpo, es vasoconstrictor”, y por ende hasta puede proporcionarte un mejor descanso nocturno.

“Métete en una ducha caliente, sudas en la ducha, pero sales con una frescura bárbara”, refiere también un Dr. Pérez-Albela cuya especialidad le permite orientar al respecto e indicar con fundamento que bañarse con agua caliente en verano resulta más beneficioso.