¿Piensas en adoptar una mascota para integrarla a tu familia? ¿Sientes el deseo de albergar en tu hogar a un ‘hermanito menor’ para darle el amor que se merece? Y es que, detrás de cada animalito que es rescatado de las calles - algunos de ellos en malas condiciones de salud – existe una historia de abandono, miedo y necesidades que no eligió vivir.
¿Piensas en adoptar una mascota para integrarla a tu familia? ¿Sientes el deseo de albergar en tu hogar a un ‘hermanito menor’ para darle el amor que se merece? Y es que, detrás de cada animalito que es rescatado de las calles - algunos de ellos en malas condiciones de salud – existe una historia de abandono, miedo y necesidades que no eligió vivir.
Felizmente, hay personas de buen corazón que aman a los animales y que están dispuestas a acogerlos para brindarles amor, cuidado, protección y, sobre todo, seguridad, tanto física como emocional.
Para el equipo de Incondicional Rescate Animal, rescatar a un animalito de la calle no solo es ponerlo a buen recaudo, es un acto que implica muchas otras cosas más. Es también asumir gastos por consultas veterinarias, medicamentos, alimentación, tratamientos, hospedajes temporales y cuidados cotidianos.
Al ser una organización que no cuenta con apoyo estatal y que genera sus recursos con donaciones y préstamos para ayudar a los animales que más lo necesitan, Incondicional promueve la adopción, con la finalidad de que perros y gatos rescatados del abandono puedan encontrar una familia que les brinde amor.
Si estás pensando en adoptar un animalito, Incondicional cuenta con perritos y gatitos que están a la espera de iniciar una nueva historia de vida. Puedes comunicarte al WhatsApp 984 067 689 o escribir al Instagram @incondicional.pe.
En caso no puedas adoptar, también puedes colaborar con donaciones para la alimentación y cuidados de estos animalitos. Puedes enviar tu donativo al número 991 327 869 (Yape y Plin) a nombre de Madeleine Trujillo.
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