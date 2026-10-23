Perritos y gatitos están a la espera de que una familia los acoja y reciba con amor | Foto: Incondicional
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Perrito listo para ser adoptado
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    Perritos y gatitos están a la espera de que una familia los acoja y reciba con amor | Foto: Incondicional

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    Perritos y gatitos están a la espera de que una familia los acoja y reciba con amor | Foto: Incondicional

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Por Redacción EC

¿Piensas en adoptar una mascota para integrarla a tu familia? ¿Sientes el deseo de albergar en tu hogar a un ‘hermanito menor’ para darle el amor que se merece? Y es que, detrás de cada animalito que es rescatado de las calles - algunos de ellos en malas condiciones de salud – existe una historia de abandono, miedo y necesidades que no eligió vivir.

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  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
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