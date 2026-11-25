Feria del Patio: Edición Navidad 2026

En su octava edición, el Museo de Arte de Lima reúne a más de 40 proyectos independientes —entre ellos Artistas Shipibo-Conibo de Cantagallo, Nación Chicha, Palta Print y Warmichic— junto a propuestas gastronómicas como Bohemia Postres Saludables y Orientale Dim Sum. Además de encontrar regalos con diseño local, el público disfrutará de una programación gratuita con talleres, charlas y música en vivo.

Fechas: Del 4 al 6 de diciembre de 2026.

Hora: De 12 a 8 p.m.

Lugar: Museo de Arte de Lima (MALI) – Parque de la Exposición, Cercado de Lima.

Precio: Ingreso libre a las actividades de la feria.

La Feria del Patio: Edición Navidad reúne a decenas de marcas independientes, diseño local y propuestas artesanales en el Museo de Arte de Lima (MALI). (Foto: Difusión)

Wufathon 2026 “Gold Edition” – ¡La carrera más esperada del año! 🐾🏅

¡Corre, camina y salva vidas junto a tu mejor amigo! Cierra el 2026 viviendo una mañana inolvidable en el evento pet-friendly más grande del Perú, presentado junto a El Comercio como media partner oficial. En esta cuarta edición disfrutarás de un circuito 4K, puntos de hidratación, asistencia veterinaria, música, sorpresas, medallas para ambos y una gran zona de feria con activaciones de marcas como Kuyra Pet, Hey Vet, Allkjoy, Atrevia, Subaru, Primax y muchas más.

Tras haber movilizado a miles de corredores y recaudado toneladas de alimento en sus ediciones anteriores, este año buscamos superar todos los récords: cada entrada que compres hoy es el boleto directo para darles comida, medicinas y refugio a los más de 2,000 perros que WUF protege cada mes. Los cupos son limitados; asegura hoy mismo tu número y kit oficial “Gold Edition” y no te quedes fuera de la meta más solidaria de diciembre.

Fecha: Domingo 20 de diciembre de 2026.

Domingo 20 de diciembre de 2026. Hora: Desde las 7:00 a. m. (concentración y calentamiento previo a la partida).

Desde las 7:00 a. m. (concentración y calentamiento previo a la partida). Lugar: Bajada de baños, Barranco.

Y tú, ¿ya tienes tu entrada? No te quedes fuera. ¡NOS VEMOS EN LA META! 🐾🏅

COMPRA TU ENTRADA AQUÍ

La WUFATHON 4K Gold Edition les invita a correr junto a tu perro este 20 de diciembre en la bajada de baños en el distrito de barranco para apoyar a los perros rescatados de WUF.

¿Quieres saber más información sobre la WUFATHON 2026? Síguenos en nuestras redes sociales (@wuf.pe) y entérate de cómo sumarte a esta carrera solidaria.

Feria Navideña de Lujo – Navidad Imperial

Más de una decena de marcas exclusivas de moda, belleza, decoración y estilo de vida se reúnen frente al mar en esta experiencia navideña de un solo día. El evento incluye degustaciones, activaciones y un cierre especial con la presentación en vivo del clásico ballet El Cascanueces.

Fecha: Domingo 6 de diciembre de 2026.

Hora: De 12:00 p. m. a 10:00 p. m. (Ballet a las 9:00 p. m.).

Lugar: Hotel JW Marriott (Salón San Martín y Terraza del Mar) – Malecón de la Reserva 615, Miraflores.

Precio: Preventa General S/ 10 | Preventa VIP (incluye ballet) S/ 55.

La Gran Feria Navidad Imperial ofrecerá regalos exclusivos, diseño y experiencias navideñas este 6 de diciembre desde el mediodía en el Hotel JW Marriott Lima. (Imagen: Difusión)

Hohoho Sinfónico

En una versión renovada para toda la familia, este espectáculo fusiona la fuerza de una orquesta sinfónica con una Big Band y voces en vivo. Su repertorio recorre más de una decena de clásicos navideños de leyendas como Frank Sinatra, Mariah Carey y Nat King Cole, ideal para entrar en el espíritu festivo.

Fechas: Jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de diciembre de 2026.

Hora: Jueves y viernes a las 8:00 p.m. | Sábado a las 6:00 p.m.

Lugar: Gran Teatro Nacional (Calle Del Comercio S/N, San Borja, Lima).

Precio: Entradas a la venta en Joinnus (cuenta con 20% de descuento Conadis).