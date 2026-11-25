Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Feria del Patio: Edición Navidad 2026
Feria del Patio: Edición Navidad 2026
En su octava edición, el Museo de Arte de Lima reúne a más de 40 proyectos independientes —entre ellos Artistas Shipibo-Conibo de Cantagallo, Nación Chicha, Palta Print y Warmichic— junto a propuestas gastronómicas como Bohemia Postres Saludables y Orientale Dim Sum. Además de encontrar regalos con diseño local, el público disfrutará de una programación gratuita con talleres, charlas y música en vivo.
Fechas: Del 4 al 6 de diciembre de 2026.
Hora: De 12 a 8 p.m.
Lugar: Museo de Arte de Lima (MALI) – Parque de la Exposición, Cercado de Lima.
Precio: Ingreso libre a las actividades de la feria.
Wufathon 2026 “Gold Edition” – ¡La carrera más esperada del año! 🐾🏅
¡Corre, camina y salva vidas junto a tu mejor amigo! Cierra el 2026 viviendo una mañana inolvidable en el evento pet-friendly más grande del Perú, presentado junto a El Comercio como media partner oficial. En esta cuarta edición disfrutarás de un circuito 4K, puntos de hidratación, asistencia veterinaria, música, sorpresas, medallas para ambos y una gran zona de feria con activaciones de marcas como Kuyra Pet, Hey Vet, Allkjoy, Atrevia, Subaru, Primax y muchas más.
Tras haber movilizado a miles de corredores y recaudado toneladas de alimento en sus ediciones anteriores, este año buscamos superar todos los récords: cada entrada que compres hoy es el boleto directo para darles comida, medicinas y refugio a los más de 2,000 perros que WUF protege cada mes. Los cupos son limitados; asegura hoy mismo tu número y kit oficial “Gold Edition” y no te quedes fuera de la meta más solidaria de diciembre.
- Fecha: Domingo 20 de diciembre de 2026.
- Hora: Desde las 7:00 a. m. (concentración y calentamiento previo a la partida).
- Lugar: Bajada de baños, Barranco.
Y tú, ¿ya tienes tu entrada? No te quedes fuera. ¡NOS VEMOS EN LA META! 🐾🏅
¿Quieres saber más información sobre la WUFATHON 2026? Síguenos en nuestras redes sociales (@wuf.pe) y entérate de cómo sumarte a esta carrera solidaria.
Feria Navideña de Lujo – Navidad Imperial
Más de una decena de marcas exclusivas de moda, belleza, decoración y estilo de vida se reúnen frente al mar en esta experiencia navideña de un solo día. El evento incluye degustaciones, activaciones y un cierre especial con la presentación en vivo del clásico ballet El Cascanueces.
Fecha: Domingo 6 de diciembre de 2026.
Hora: De 12:00 p. m. a 10:00 p. m. (Ballet a las 9:00 p. m.).
Lugar: Hotel JW Marriott (Salón San Martín y Terraza del Mar) – Malecón de la Reserva 615, Miraflores.
Precio: Preventa General S/ 10 | Preventa VIP (incluye ballet) S/ 55.
Hohoho Sinfónico
En una versión renovada para toda la familia, este espectáculo fusiona la fuerza de una orquesta sinfónica con una Big Band y voces en vivo. Su repertorio recorre más de una decena de clásicos navideños de leyendas como Frank Sinatra, Mariah Carey y Nat King Cole, ideal para entrar en el espíritu festivo.
Fechas: Jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de diciembre de 2026.
Hora: Jueves y viernes a las 8:00 p.m. | Sábado a las 6:00 p.m.
Lugar: Gran Teatro Nacional (Calle Del Comercio S/N, San Borja, Lima).
Precio: Entradas a la venta en Joinnus (cuenta con 20% de descuento Conadis).