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Resumen

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Cada vez son más los hogares que consideran a sus mascotas parte de la familia.
Cada vez son más los hogares que consideran a sus mascotas parte de la familia.
Por Milenka Duarte

Cada vez son más los hogares que consideran a sus mascotas parte de la familia. En Lima, el 87% de las personas afirma que sus compañeros de cuatro patas son integrantes de ella y el 56% incluso los ve como hijos, según una encuesta de GRM. De hecho, este vínculo también se refleja en el presupuesto familiar, ya que en promedio, se destinan S/314 mensuales a su cuidado, principalmente en alimentación (93%), salud y atención veterinaria (63%) y grooming (42%).

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