Cada vez son más los hogares que consideran a sus mascotas parte de la familia. En Lima, el 87% de las personas afirma que sus compañeros de cuatro patas son integrantes de ella y el 56% incluso los ve como hijos, según una encuesta de GRM. De hecho, este vínculo también se refleja en el presupuesto familiar, ya que en promedio, se destinan S/314 mensuales a su cuidado, principalmente en alimentación (93%), salud y atención veterinaria (63%) y grooming (42%).

Pero el cuidado de las mascotas ya no se limita a cubrir sus necesidades básicas. En una época en la que la tecnología forma parte de nuestra vida cotidiana, sus avances también han comenzado a transformar la manera en que protegemos y atendemos a nuestros peludos. Y es que hoy existen dispositivos capaces de localizarlas si se pierden, registrar cuánto duermen o se mueven, controlar su alimentación, alertar cuando salen de una zona determinada e incluso permitirnos interactuar con ellas cuando estamos fuera de casa.

Más allá de la novedad, el verdadero desafío actual ya no es descubrir qué puede hacer la tecnología por nuestros engreídos, sino entender hasta dónde puede ayudarnos a cuidarlos mejor.

Microchip, QR y GPS: ¿Cuál sirve realmente para ubicar a tu mascota?

La tecnología aplicada al cuidado de los animales de compañía ha ido mucho más allá de una simple placa de identificación. El microchip, los códigos QR y los dispositivos GPS cumplen funciones diferentes y, en lugar de competir entre sí, pueden complementarse para garantizar la seguridad, así como aumentar las posibilidades de que una mascota extraviada regrese a casa.

Como explicó Antonio Cóndor, jefe de Innovación de Hunter Perú y Hunter Pet a Somos, el microchip funciona como un DNI que se inserta debajo de la piel de la mascota. “Contiene un número único que vincula al animal con los datos de su tutor, pero no cuenta con batería ni GPS, por lo que no permite rastrearlo. De hecho, para acceder a su información, alguien debe encontrar a la mascota y usar un lector compatible”.

Por su parte, las placas con códigos QR facilitan el contacto cuando alguien encuentra al animal, ya que con solo escanearlo, pueden consultarse los datos de la mascota y de su tutor.

El GPS, en cambio, sí permite conocer la ubicación y seguir los desplazamientos de la mascota. A diferencia de alternativas basadas en Bluetooth, como los AirTag, su funcionamiento está pensado para ofrecer información de ubicación mediante GPS y transmisión de datos.

Para cumplir con esa labor de rastreo, el dispositivo recibe señales de satélites que le permiten calcular su posición y después utiliza una red móvil para transmitir esa información a una plataforma que el tutor puede consultar desde su celular. Pero hay un detalle importante: “no garantiza una localización continua ni una actualización segundo a segundo”, aclaró Cóndor.

Los collares GPS te avisan al instante si tu mascota cruza el perímetro, convirtiendo la búsqueda en una reacción milimétrica.

En su lugar, el sistema trabaja mediante reportes periódicos que permiten al tutor consultar la última ubicación registrada y seguir los movimientos conforme se generan nuevas actualizaciones, lo cual resulta clave para orientar la búsqueda y reaccionar con rapidez.

Además, esta tecnología ofrece un enfoque preventivo mediante las geocercas o perímetros virtuales de seguridad. Es decir, si el animal cruza la frontera establecida en el mapa, el sistema envía una alerta automática al celular.

Sin embargo, para que estas herramientas funcionen, hay que tener en cuenta algunas limitaciones técnicas muy distintas. El primero ocurre cuando los obstáculos físicos —como techos, túneles o edificios altos— bloquean la señal de los satélites, impidiendo que el dispositivo calcule dónde está la mascota. La segunda pasa cuando el aparato sí conoce la ubicación, pero no puede enviársela al tutor porque no hay señal de celular en la zona.

Por otro lado, está la autonomía del aparato. Como la duración de la batería varía según el equipo y el uso que se le dé, el especialista aconsejó “revisar el dispositivo periódicamente y conocer sus condiciones de funcionamiento antes de enfrentar una emergencia”.

Pero no basta con elegir el dispositivo que tenga más funciones. También hay que considerar su peso, tamaño, resistencia al agua y sistema de sujeción. Y es que no se puede aplicar el mismo criterio a un perro de 30 kilogramos que a uno pequeño o a un gato, por ejemplo.

“Un collar inadecuado o mal ajustado puede provocar irritación, lesiones cutáneas, pérdida de pelo o riesgos de atrapamiento. Por ello, el accesorio debe ser estrictamente proporcional al tamaño de la mascota”, advirtió María Lourdes Velarde, decana de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Científica del Sur.

La doctora Cecilia Padilla, médica veterinaria especializada en dermatología veterinaria y medicina felina, y directora médica de la Veterinaria PetyLab, añadió que también es importante comprobar que la mascota tolere el material del collar, especialmente si padece sensibilidad cutánea o problemas dermatológicos.

Respecto a la seguridad de los equipos externos, precisó que no generan contraindicaciones generales por ondas electromagnéticas, pero en casos muy particulares como un animal con marcapasos, es recomendable consultar con el cardiólogo para descartar cualquier posible interferencia de forma preventiva.

Los comederos inteligentes se han vuelto el aliado perfecto para cuidar la nutrición y detectar cualquier cambio a tiempo.

Por eso, conviene recordar que, si bien son herramientas útiles, no son necesarias para todas las mascotas. Tienen mayor sentido en casos con antecedentes de escape, acceso al exterior, perros exploradores o mascotas que viajan. En esos escenarios, la clave es combinar los métodos: el microchip como identificación permanente, la placa o código QR como identificación visible y, según el estilo de vida, el sistema de localización.

Así puedes monitorear a tu mascota

Si el GPS responde a una pregunta urgente —¿dónde está mi mascota? —, otros dispositivos intentan responder otra que parece más cotidiana, pero puede ser igual de importante: ¿cómo está cuando yo no estoy mirando?

Y es que existen collares y dispositivos capaces de registrar la actividad física, el sueño, los minutos de juego, las calorías y determinados indicadores cardiacos. La doctora Padilla los define como una especie smartwatch para mascotas, cuyos datos pueden consultarse desde una aplicación en el celular.

“Su utilidad puede ser especialmente relevante cuando existe una condición que requiere seguimiento. Estos dispositivos pueden ayudar en mascotas con enfermedades crónicas como hipertensión u obesidad, así como cuando se necesita establecer una rutina de ejercicio o monitorear algún problema cardíaco. Por el contrario, en un animal sano y sin una patología específica, su uso puede responder principalmente a una cuestión más de moda”, sostuvo la médico veterinaria.

La tecnología también puede ayudar a vigilar la alimentación. Los comedores y bebedores inteligentes permiten controlar cantidades, horarios y patrones de consumo, refirió la doctora María Lourdes Velarde. Estos aparatos pueden resultar particularmente útiles en mascotas con sobrepeso, diabetes, enfermedad renal u otras condiciones que exigen un mayor control nutricional o de hidratación. Además, un cambio repentino en cuánto come o bebe una mascota puede convertirse en una señal temprana de alerta que conviene comunicar al especialista.

A esto se suman las cámaras interactivas, los altavoces y los dispensadores de premios que permiten observar a la mascota cuando permanece sola e incluso ofrecerle cierto enriquecimiento a distancia. Sin embargo, Velarde subrayó que estos dispositivos no sustituyen la interacción física, el ejercicio ni la atención. De hecho, una interacción remota mal planteada puede incluso generar frustración o reforzar conductas indeseadas.

Por eso, es importante que se implementen de la mano de un etólogo, quien puede ayudar a aprovechar mejor estas herramientas.

La tecnología puede registrar datos y alertar cambios, pero el afecto, la supervisión y el cuidado real siguen siendo irremplazables.

Los límites del monitoreo inteligente

Cuantos más sensores, aplicaciones y dispositivos aparecen, más inevitable resulta preguntarse: ¿qué tan “inteligente” puede ser realmente un dispositivo y dónde termina su capacidad?

Para Antonio Cóndor, tener una aplicación no basta para hablar de inteligencia. “Lo interesante ocurre cuando utiliza los datos para generar información útil”. Es decir, el verdadero valor radica en pasar de acumular datos a disparar alertas que permitan actuar a tiempo.

Esta evolución apunta también a conectar herramientas que hasta ahora funcionan por separado. Como destacó el experto en innovación, el objetivo es que el tutor deje atrás la fragmentación —como usar una app para la cámara, otra para el comedero y sistemas aislados para la salud— y avance hacia un ecosistema unificado donde la seguridad, el monitoreo y la prevención convivan en una sola experiencia.

Sin embargo, mayor conectividad no equivale a un diagnóstico. Un dispositivo puede detectar, por ejemplo, que un perro está menos activo o que sus periodos de descanso cambiaron, pero hay una diferencia importante entre identificar que algo cambió y determinar el porqué. La tecnología puede llamar la atención sobre una alteración, pero le corresponde al tutor observar el contexto y, cuando sea necesario, acudir al veterinario para determinar qué ocurre.

Ese límite es fundamental. María Lourdes Velarde nos recuerda que, por ejemplo, un GPS puede quedarse sin batería o perder cobertura, una geocerca no evita físicamente que una mascota escape y un microchip no permite localizarla en tiempo real. Son capas adicionales de seguridad, no sustitutos de la supervisión. Del mismo modo, los registros de peso, alimentación, medicamentos, síntomas o actividad pueden aportar información valiosa durante una consulta, siempre que sean confiables y estén correctamente contextualizados.

Por eso, incluso con algoritmos cada más sofisticados, la observación y la responsabilidad de los propios tutores siguen siendo indispensables. “La tecnología nunca va a poder reemplazar el monitoreo humano, la interacción y el afecto que debe haber entre tutor y mascota”, recalcó la doctora Cecilia Padilla.

Y quizá ahí esté la verdadera paradoja de esta nueva era del Pet Tech: podemos saber cuánto durmió, cuándo caminó, dónde estuvo y hasta cuánto comió una mascota, pero todos esos datos solo adquieren sentido cuando alguien que la conoce se detiene a mirar qué cambió.

La tecnología puede alertar, registrar y localizar. Pero cuidar y garantizar su bienestar, al final del día, sigue siendo un acto de amor insustituible.