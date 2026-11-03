La perrita 'Osa' quedó mal herida tras ser atacada por otros canes. Ella necesita la ayuda de todos | Foto: Incondicional Rescate Animal
La perrita 'Osa' quedó mal herida tras ser atacada por otros canes. Ella necesita la ayuda de todos | Foto: Incondicional Rescate Animal
Por Redacción EC

‘Osa’ es una perrita que el pasado 25 de octubre fue hallada con profundas heridas en su cuerpo, en la zona lateral y en las costillas, tras ser víctima de una brutal agresión por parte de otros canes.

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