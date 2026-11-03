‘Osa’ es una perrita que el pasado 25 de octubre fue hallada con profundas heridas en su cuerpo, en la zona lateral y en las costillas, tras ser víctima de una brutal agresión por parte de otros canes.

‘Osa’ fue auxiliada en el Cercado de Lima – cerca de la Alameda Chabuca Granda – por un vecino que, dentro de sus posibilidades, intentó ayudarla. Al ver que la situación de la perrita lo superaba, se comunicó con Incondicional Rescate Animal, organización que decidió asumir el rescate.

La perrita registra heridas de gran tamaño en el cuerpo producto de las salvajes mordeduras de las que fue víctima. Como no fue atendida a tiempo, perdió sangre y presenta zonas con tejido necrosado.

‘Osa’ necesita ayuda urgente para tener una oportunidad de vivir. Ella requiere evaluación veterinaria, análisis clínicos, estabilización, limpieza quirúrgica de las heridas, tratamiento médico y una cirugía reconstructiva que deberá ser evaluada por un especialista.

Las heridas sufridas por la perrita 'Osa' tras ser brutalmente atacada por otros canes | Foto: Incondicional Rescate Animal

Asimismo, necesitará hospitalización, medicamentos, curaciones diarias y cuidados posoperatorios. Su recuperación podría requerir entre tres y cuatro semanas de internamiento, dependiendo de su evolución.

Los gastos son elevados y se necesita la solidaridad de las personas para cubrir su operación y todos sus gastos veterinarios. Por pequeño que sea, cada aporte puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

¿Cómo puedes ayudar a ‘Osa’?

Puedes realizar tu donación al número 991 327 869 vía Yape o Plin, e indicar el nombre de ‘Osa’. La titular de la cuenta es Madeleine Trujillo, fundadora de Incondicional Rescate Animal. El número de WhatsApp para enviar el comprobante de la transferencia es 984 067 689.

Toda ayuda es bienvenida. ‘Osa’ te lo agradecerá. En caso no puedas realizar una donación, comparte esta nota informativa para que pueda llegar a más personas de buen corazón.

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