En el Perú, la campaña veterinaria gratuita busca facilitar el acceso de familias de bajos recursos a servicios básicos de atención animal, promoviendo así el bienestar y la salud de sus mascotas. De hecho, esta importante iniciativa ayuda a prevenir enfermedades infecciosas mediante la aplicación de vacunas y tratamientos antiparasitarios, lo cual se convierte en una gran oportunidad para cuidar a los más queridos de la casa. Por ello, en esta oportunidad, la Municipalidad de Lima anunció una buena noticia para sus vecinos: una nueva jornada dirigida a perros y gatos este 10 de noviembre. La actividad tiene como objetivo beneficiar a estos animalitos con atención veterinaria preventiva totalmente gratis. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿DÓNDE SE REALIZARÁ LA CAMPAÑA VETERINARIA GRATUITA ESTE 10 DE NOVIEMBRE?

A través de sus plataformas oficiales, la Municipalidad de Lima informó que este martes 10 de noviembre llevará a cabo una nueva campaña veterinaria gratuita dirigida exclusivamente para perros y gatos. Durante esta jornada, el municipio informó que ofrecerá diversos servicios gratuitos con cupos limitados, entre ellos consultas veterinarias, desparasitación y aplicación de antipulgas. Asimismo, se realizarán talleres sobre tenencia responsable y bienestar animal, además de brindar asesoría para el registro de estos animalitos.

Por ello, los vecinos interesados en participar en la actividad denominada “Brigada Pet” deberán acercarse al jirón Antonio Raimondi, cuadra 21, a la altura de la cuadra 1 de la avenida Nicolás Ayllón, en el Cercado de Lima, en un horario de atención de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. Por último, la municipalidad instó a los vecinos a acudir temprano para garantizar una atención adecuada a las mascotas, así como seguir las indicaciones de llevar a los canes con correa y a los felinos, de preferencia, en transportín con manta.

¿QUÉ RECOMENDÓ CÉSAR MILLÁN SOBRE CÓMO BRINDAR AFECTO A LOS PERROS CALLEJEROS?

En una publicación de Bunko, el entrenador canino César Millán considera que los perros callejeros necesitan cariño, paciencia y comprensión para adaptarse a un nuevo hogar. Desde su perspectiva, la llegada a una vivienda debe ser gradual y respetar el comportamiento y las necesidades de cada animal. Por ello, destaca que la actitud de los cuidadores es fundamental en esta etapa para generar confianza, seguridad y favorecer una convivencia armoniosa y sana entre los habitantes. “Rehabilito perros, adiestro personas”, indica.

Asimismo, el adiestrador sostiene que educar a un perro de la calle no significa imponer autoridad, sino comprender sus necesidades y asumir la responsabilidad de su cuidado. Inclusive, destaca que la convivencia entre canes y niños requiere la supervisión de los adultos, quienes deben enseñarles a interactuar de manera segura. Aunque, cuestiona los prejuicios sobre determinadas razas y resalta la importancia de la conducta del animal y la responsabilidad de sus dueños, conforme comparte el medio Clarín.

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