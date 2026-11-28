La trampa del “criadero casero” y el cuento de la maternidad

Cuando se cuestiona la venta de animales, la excusa más repetida suena inofensiva: “Yo no compré en un criadero, se lo compré a una señora que cruzó a su perrita”. Pero la explotación no necesita un letrero en la puerta ni veinte caniles de concreto para existir. Un criadero informal empieza en la sala de cualquier casa cada vez que alguien decide cruzar a su mascota para “sacar un ingreso extra”.

Peor aún es el mito instalado de que “una perra necesita tener al menos una camada”. Es falso. Las hembras no tienen un deseo emocional de ser madres; los únicos que necesitan que se reproduzcan son los comerciantes. Cuando una perra de raza es utilizada como máquina reproductora, su cuerpo paga el precio: partos seguidos sin recuperación, descalcificación, mastitis, infecciones uterinas y un desgaste físico extremo que reduce drásticamente su esperanza de vida. Sin embargo, para sostener la ilusión, el vendedor siempre muestra la foto antigua de la madre o la del cachorro impecable, borrando del cuadro el deterioro real.

Del Jirón Ayacucho a Marketplace: el negocio que solo cambia de disfraz

Si eres de Perú, basta con revisar Marketplace en Facebook o páginas web “perros de raza” para comprobar cómo opera este mercado. Allí, una fotografía decorada, un moño de color y la etiqueta de “Machito de 4 meses” valen mil veces más que la vida de cualquiera de los cerca de seis millones de perros que hoy sobreviven abandonados en las calles del Perú.

En las calles del Centro de Lima, especialmente en los alrededores del jirón Ayacucho, el negocio simplemente aprendió a esconderse. Aunque los operativos policiales y municipales restringieron la venta explícita de cachorros escondidos dentro de mochilas o cajas de cartón, la modalidad mutó al susurro: vendedores que interceptan al transeúnte en voz baja, sacan un catálogo impreso o un celular y ofrecen “todas las razas a pedido”. Detrás de ese catálogo hay decenas de cachorros hacinados en una misma jaula, sin vacunas, separados de su madre antes de tiempo y respirando sus propios desechos mientras esperan que alguien pague por ellos.

¿Es realmente rentable? La matemática cruel del descarte

En el mercado informal limeño, un cachorro de raza puede ofrecerse entre S/ 800 y S/ 3,500 (e incluso superar los S/ 4,500 en colores llamados “exóticos”). Con camadas promedio de cuatro a seis crías, el vendedor proyecta ingresos de entre S/ 4,000 y S/ 12,000 por parto, una cifra que empuja a explotar a las hembras hasta el límite biológico: lejos de respetar un descanso anual, se estima que este mercado fuerza a la madre a parir entre tres y cuatro veces al año sin tregua, destruyendo su cuerpo en poco tiempo.

Sin embargo, quienes ven en la crianza un negocio fácil suelen chocar contra una realidad financiera inevitable: un cachorro no siempre se vende en un mes. Sostener una camada de forma realmente sana —cubriendo alimento especializado para la madre y el destete, leche, vacunas múltiples, desparasitaciones, baños y posibles cesáreas de emergencia— exige una inversión real de entre S/ 2,500 y S/ 4,000 durante los primeros dos meses, además de entre S/ 150 y S/ 250 semanales adicionales si las crías no logran colocarse a tiempo. Esos gastos diarios son indispensables para que el animal conserve una apariencia “vendible”, una exigencia básica que casi nunca se cumple, tal como evidencian las condiciones paupérrimas encontradas cada vez que las autoridades intervienen estos locales clandestinos.

Cuando los gastos superan la ganancia proyectada o el cachorro crece y pierde esa cara diminuta de peluche que busca el comprador, el margen de rentabilidad desaparece. Entonces ocurre lo que nunca aparece en las fotos bonitas de internet:

¿Qué pasa con el cachorro que nadie compra? Cuando deja de ser rentable, pasa de la vitrina al descarte. Muchos terminan abandonados de madrugada en parques, mercados o carreteras, o son sacrificados de manera clandestina porque ocupan espacio y consumen alimento sin generar retorno.

Cuando deja de ser rentable, pasa de la vitrina al descarte. Muchos terminan abandonados de madrugada en parques, mercados o carreteras, o son sacrificados de manera clandestina porque ocupan espacio y consumen alimento sin generar retorno. ¿Qué pasa con la madre? Cuando envejece, enferma o su útero ya no resiste otro parto, deja de servir. La misma perra que generó miles de soles en ventas es echada a la calle desnutrida, con tumores mamarios o problemas de cadera, convertida en un problema que otros —rescatistas, albergues o vecinos— tendrán que asumir.

Un verdadero final feliz para los que aman a los animales

Comprar un perro no es un final feliz. En un entorno donde la “criolla” viveza peruana busca vender de todo sin importar el costo ético, cada sol entregado por un cachorro no salva una vida: financia directamente la siguiente camada. Le estás confirmando al vendedor que el negocio funciona y que debe volver a preñar a esa madre una vez más.

Además, la compra impulsiva por estética es una bomba de tiempo: muchos adquieren un cachorro solo porque parece un peluche decorativo, pero cuando crece, pierde esa apariencia diminuta o resulta demasiado hiperactivo, flojo o demandante, deja de ser un “juguete” entretenido. En el Perú, reportes de organizaciones de protección animal advierten que cerca del 40% de los abandonos ocurren precisamente porque el animal deja de cumplir las expectativas de conducta, rutina o comodidad de sus dueños.

No existe demanda inocente cuando hay sufrimiento detrás. Mientras sigamos pagando por un supuesto estatus o creyendo que rescatamos con dinero, las jaulas seguirán llenas y las calles seguirán desbordadas de amor gratis.

Los especialistas advierten que someter a las hembras a partos continuos sin descanso provoca graves secuelas físicas y reduce drásticamente su esperanza de vida.

La próxima vez que veas la foto perfecta de un cachorro en internet o alguien te ofrezca un catálogo de perros, hazte una sola pregunta: ¿de verdad estás buscando un compañero de vida, o solo estás comprando un accesorio bonito —claro, mientras te dure la ilusión—?

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