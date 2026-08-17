Esta es la lista oficial de actores que se han confirmado hasta el momento para tener papeles en la nueva película de los "X-Men" que se estrena en el 2028. (Foto: Marvel Studios)
Esta es la lista oficial de actores que se han confirmado hasta el momento para tener papeles en la nueva película de los "X-Men" que se estrena en el 2028. (Foto: Marvel Studios)
Por Paolo Valdivia

El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) ha marcado el inicio de una nueva etapa para la franquicia con el anuncio oficial del elenco principal de la próxima película de los “X-Men”, dirigida por Jake Schreier. Tras la adquisición de 20th Century Fox por parte de Disney, Kevin Feige presentó en el evento D23 a la alineación que liderará el reinicio mutante en la gran pantalla.

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