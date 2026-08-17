El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) ha marcado el inicio de una nueva etapa para la franquicia con el anuncio oficial del elenco principal de la próxima película de los “X-Men”, dirigida por Jake Schreier. Tras la adquisición de 20th Century Fox por parte de Disney, Kevin Feige presentó en el evento D23 a la alineación que liderará el reinicio mutante en la gran pantalla.

A continuación, repasamos la lista completa de actores confirmados, los roles que asumirán y los detalles clave sobre el esperado estreno.

Lista de actores confirmados para los “X-Men”

La producción ha apostado por un equilibrio entre jóvenes promesas de la industria y actores consolidados en Hollywood para encarnar a la icónica patrulla mutante.

Sadie Sink como Jean Grey: La estrella conocida por Stranger Things asume el papel de la poderosa telépata. Su incorporación al MCU se anticipó con una breve aparición previa en Spider-Man: Brand New Day .

La estrella conocida por asume el papel de la poderosa telépata. Su incorporación al MCU se anticipó con una breve aparición previa en . Kit Connor como Scott Summers / Cíclope: El coprotagonista de Heartstopper dará vida al líder táctico del equipo. Connor toma el relevo generacional de James Marsden y Tye Sheridan.

El coprotagonista de dará vida al líder táctico del equipo. Connor toma el relevo generacional de James Marsden y Tye Sheridan. Christopher Abbott como Profesor Charles Xavier: El actor encarnará al fundador y mentor de la Escuela Xavier para Jóvenes Talentos. Sucede a Patrick Stewart y James McAvoy en el rol del legendario mutante.

El actor encarnará al fundador y mentor de la Escuela Xavier para Jóvenes Talentos. Sucede a Patrick Stewart y James McAvoy en el rol del legendario mutante. Samara Weaving como Emma Frost: La actriz interpretará a la influyente mutante con habilidades telepáticas y la capacidad de transformar su piel en diamante.

La actriz interpretará a la influyente mutante con habilidades telepáticas y la capacidad de transformar su piel en diamante. Inde Navarrette como Rogue: Tras su participación en producciones de suspenso, la joven actriz asume el papel de la mutante capaz de absorber recuerdos y poderes mediante el contacto físico.

Tras su participación en producciones de suspenso, la joven actriz asume el papel de la mutante capaz de absorber recuerdos y poderes mediante el contacto físico. Maya Boyd como Storm (Tormenta): La actriz encabezará a una de las figuras más emblemáticas de la franquicia, capaz de manipular los patrones climáticos.

La actriz encabezará a una de las figuras más emblemáticas de la franquicia, capaz de manipular los patrones climáticos. Adam Driver como Nathaniel Milbury / Mister Sinister (Señor Siniestro): La gran revelación de la presentación fue la llegada del actor al MCU como el principal antagonista. Driver interpretará al icónico genetista vil, marcando la primera adaptación cinematográfica en acción real de este personaje.

Cuándo se estrena la nueva película de los X-Men

Durante la presentación oficial se confirmó que el largometraje se estrenará en cines el 5 de mayo de 2028. La cinta dará inicio a una nueva saga dentro de la planificación a largo plazo de Marvel Studios, situándose cronológicamente posterior a los acontecimientos multiversales proyectados para las próximas entregas de Avengers.

Qué esperar del reinicio de los mutantes en Marvel Studios

Con la dirección a cargo de Jake Schreier (Thunderbolts*) y la inclusión de Mister Sinister como villano central, la narrativa apunta a explorar el dilema de la genética mutante y la evolución humana. La alineación confirma un enfoque renovado que busca distanciar a esta generación de las adaptaciones anteriores, integrando de forma definitiva a los X-Men dentro de la continuidad principal del MCU.