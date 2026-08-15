En su aparición para la audiencia del D23, el actor bromeó sobre la posibilidad de interpretar a Magneto | Foto: Ian LANGSDON / AFP
En su aparición para la audiencia del D23, el actor bromeó sobre la posibilidad de interpretar a Magneto | Foto: Ian LANGSDON / AFP
/ IAN LANGSDON
Por Redacción EC

Este viernes, durante el evento D23 realizado en California, Marvel Studios confirmó una nueva película de ‘X-Men’ con Adam Driver en el papel de Nathaniel Milbury, villano conocido como Mister Siniestro, además de presentar al elenco principal que dará vida a los mutantes en la primera producción de la franquicia dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

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