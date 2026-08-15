Este viernes, durante el evento D23 realizado en California, Marvel Studios confirmó una nueva película de ‘X-Men’ con Adam Driver en el papel de Nathaniel Milbury, villano conocido como Mister Siniestro, además de presentar al elenco principal que dará vida a los mutantes en la primera producción de la franquicia dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

La presentación estuvo encabezada por Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, y el director Jake Schreier, quienes revelaron a los actores que formarán parte del reinicio cinematográfico de los personajes creados por Stan Lee y Jack Kirby en 1963.

El reparto estará conformado por Sadie Sink como Jean Grey, Kit Connor como Scott Summers/Cíclope, Christopher Abbott como Charles Xavier/Profesor X, Samara Weaving como Emma Frost, Inde Navarrette como Rogue, Maya Boyd como Storm y Adam Driver como Mister Siniestro.

Durante el anuncio, Driver apareció mediante un video grabado desde los estudios Pinewood y aseguró que llevaba años conversando con Feige sobre su incorporación al UCM. “Creo que finalmente encontramos la película perfecta. Estoy muy emocionado de interpretar a Nathaniel Milbury”, comentó el actor.

El intérprete era uno de los favoritos de los seguidores para sumarse a Marvel y durante años fue vinculado con Magneto. Incluso, bromeó con esa posibilidad antes de confirmar que será Mister Siniestro.

(De izquierda a derecha) Samara Weaving, Christopher Abbott, Kit Connor, Jake Schreier, Sadie Sink y Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, participan en el escenario durante el Disney Entertainment Showcase de D23 | Foto: AFP / JESSE GRANT

Por su parte, Sink señaló que era especial poder hablar finalmente sobre su participación como Jean Grey después de meses de rumores. La actriz ya había tenido una aparición relacionada con Marvel en ‘Spider-Man: Brand New Day’.

La nueva película marcará el ingreso oficial de los X-Men al UCM tras la adquisición de 20th Century Fox por parte de Disney en 2019. La saga mutante había sido adaptada previamente al cine desde el año 2000 con actores como Hugh Jackman, Patrick Stewart, Ian McKellen, Halle Berry y Famke Janssen.

Adam Driver is OFFICIALLY in the X-Men as Mister Sinister #D23 pic.twitter.com/eDvw0UKFGf — The Playlist (@ThePlaylistNews) August 15, 2026

El proyecto estará dirigido por Jake Schreier, mientras que el guion estará a cargo de Lee Sung Jin y Joanna Calo, escritores relacionados con producciones como ‘Beef’, ‘Thunderbolts’ y ‘The Bear’.

Por otro lado, Kevin Feige explicó que los acontecimientos de ‘Spider-Man: Brand New Day’ y ‘Avengers: Doomsday’ servirán como conexión para una nueva etapa de los mutantes dentro del universo de Marvel.

La cinta de ‘X-Men’ tiene previsto su estreno en salas de cine el 5 de mayo de 2028, según lo anunciado por Marvel Studios, mientras que la compañía adelantó que en los próximos meses podría revelar nuevos integrantes del reparto.

Mister Sinister es un inmortal genetista de Marvel y enemigo de los X-Men, obsesionado con la clonación y la manipulación del ADN de Cyclops y Jean Grey para crear al mutante definitivo. | Foto: Marvel

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