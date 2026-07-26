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“Avengers: Doomsday” registra 16,5 millones de dólares en preventas a meses de su estreno. (Foto: Instagram / @marvelstudios)
“Avengers: Doomsday” registra 16,5 millones de dólares en preventas a meses de su estreno. (Foto: Instagram / @marvelstudios)
Por Agencia EFE

La película “Avengers: Doomsday” de Marvel ha recaudado 16,5 millones de dólares en preventa de entradas para su estreno previsto en diciembre, tras el lanzamiento de su primer tráiler, informó Variety.

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