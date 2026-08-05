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Resumen

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En esta entrevista, Flor Salvador confirmó que trabaja en "Eterno", el cuarto y último libro del universo principal de “Boulevard”. Este narrará los acontecimientos de la primera novela desde la perspectiva de Luke y pondrá fin a la saga nacida en Wattpad. (Foto: CESAR ALVARO CAMPOS MEDINA/EL COMERCIO/DERECHA: PRIME VIDEO)
En esta entrevista, Flor Salvador confirmó que trabaja en "Eterno", el cuarto y último libro del universo principal de “Boulevard”. Este narrará los acontecimientos de la primera novela desde la perspectiva de Luke y pondrá fin a la saga nacida en Wattpad. (Foto: CESAR ALVARO CAMPOS MEDINA/EL COMERCIO/DERECHA: PRIME VIDEO)
Por Leslie A. Galván

Hace unos años, los días de Flor Salvador transcurrían entre apuntes de anatomía y tareas de la carrera de Medicina. Pero ella imaginaba otra vida. Una donde las emociones resuenen más fuerte que los diagnósticos, donde el peso de la pérdida y la depresión atravesara cada historia. Así nació “Boulevard”. Firmó este, su primer libro, con el seudónimo Ekilorhe en la plataforma Wattpad cuando tenía 15 años. Más de una década después, aquella novela publicada en internet se convirtió en uno de los fenómenos editoriales juveniles más leídos en español. Luego, llegó la adaptación fílmica a Prime Video y, con ello, los viajes que hoy la traen al país para reencontrarse con sus lectores en la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL).

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