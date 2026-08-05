Hace unos años, los días de Flor Salvador transcurrían entre apuntes de anatomía y tareas de la carrera de Medicina. Pero ella imaginaba otra vida. Una donde las emociones resuenen más fuerte que los diagnósticos, donde el peso de la pérdida y la depresión atravesara cada historia. Así nació “Boulevard”. Firmó este, su primer libro, con el seudónimo Ekilorhe en la plataforma Wattpad cuando tenía 15 años. Más de una década después, aquella novela publicada en internet se convirtió en uno de los fenómenos editoriales juveniles más leídos en español. Luego, llegó la adaptación fílmica a Prime Video y, con ello, los viajes que hoy la traen al país para reencontrarse con sus lectores en la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL).

La adaptación de "Boulevard" está disponible en Prime Video. (Foto: Sony Pictures)

“Perú está entre los primeros lugares del mundo donde tengo más concentración de lectores”, cuenta la autora mexicana. A sus 27 años, la saga que escribió acumula más de 151 millones de lecturas en internet.

Reposa su brazo sobre la mesa de una oficina, en su hotel en Lima, donde El Comercio la encuentra para una entrevista. Parece como si tuviera la costumbre de conversar largo y tendido. Pero debe ser su familiaridad con la ciudad. Había visitado Lima en la presentación de su primera obra en 2021 y ahora regresa con el tercero a FIL 2026.

En su lista, el primer libro de la saga tiene el nombre principal, “Boulevard”, el segundo “Después de él” y este último “Antes de ella”, pero además prepara “Eterno”, el final de una historia que la hizo viajar por Latinoamérica y Europa.

La película de “Boulevard” tuvo buena recepción en la plataforma de Prime Video en territorios de la India e Italia. (Foto: CESAR ALVARO CAMPOS MEDINA/EL COMERCIO)

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¿De qué se trata “Boulevard”?

“Boulevard” cuenta el romance de Hasley y Luke, dos adolescentes de Sydney, Australia. Salvador, natural de Ciudad del Carmen (México), jamás visitó ese país, pero insiste en que el centro del relato nunca fue el territorio —uno que conoció con ayuda de Google—, sino el amor de los personajes y su caos. En “Antes de ella”, decidió retroceder en el tiempo para explicar el origen de las heridas del protagonista, Luke, un joven que perdió a su hermano, cayó en adicciones tras el trauma y sufre la frialdad de su padre. “Quería que las personas entendieran por qué se había convertido en quien leemos en ‘Boulevard’”, dice.

Salvador reconoce que abordar la depresión y el consumo de drogas en una novela dirigida a adolescentes implicaba una responsabilidad. “Las drogas son un tema muy fuerte. De hecho, me gustó cómo se representó en la película”, comenta sobre la adaptación protagonizada por los actores españoles Eve Ryan y Mikel Niso, quienes interpretan a Hasley y Luke.

“Quise escribir el tercer libro de la saga para que se conozca que la situación de Luke está mal y se noten las pequeñas señales en la vida del personaje, a quien dejan prácticamente solo en un momento difícil. Es cuando se encierra en sus problemas y recurre a lo que siente que anestesia su dolor”, explica. En Wattpad, además, algunos capítulos de la saga incluyen restricciones de lectura para mayores de 14 o 16 años, según sea el caso.

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Hay una dedicatoria en “Boulevard: Antes de ella” donde la autora le habla a su hermana menor: “Para Daniela, porque el mismo amor que Luke le tiene a Zach es el que yo le tengo”. La referencia apunta a su hermana de ocho años con quien fortaleció el vínculo tras el fallecimiento de su padre. En la niña se inspira la única persona en quien Luke, el protagonista de la novela, confía con la mano en el corazón, su hermano mayor Zach. “Intento estar presente en el crecimiento de Daniela”, concluye.