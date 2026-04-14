Resumen

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"Boulevard" se estrena este 16 de abril en cines. (Foto: Sony)
"Boulevard" se estrena este 16 de abril en cines. (Foto: Sony)
Por Paolo Valdivia

La película “Boulevard” se estrena este 16 de abril en Perú y ya cuenta con preventa disponible, generando gran expectativa entre los fans de la historia original. Esta adaptación cinematográfica traslada a la pantalla grande uno de los relatos juveniles más comentados de los últimos años, apostando por una narrativa emocional intensa y realista.

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