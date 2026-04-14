La espera por el cierre de la trilogía de Miles Morales parece tener un horizonte claro. Tras meses de incertidumbre y ajustes en el calendario de producción, Sony Pictures ha aprovechado el marco de la CinemaCon 2026 para dar un golpe sobre la mesa. No solo se ha confirmado el regreso de los héroes arácnidos al cine, sino que ya contamos con las primeras imágenes de “Spider-Man: Beyond the Spider-Verse” que adelantan el tono de esta épica conclusión.

Fecha de estreno confirmada para “Beyond the Spider-Verse”

Después de que la película fuera retirada indefinidamente del calendario en 2024, los fans finalmente pueden marcar una fecha en el calendario. "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" se estrenará en cines el 17 de junio de 2027.

(Foto: Sony)

(Foto: Sony)

(Foto: Sony)

Este movimiento sitúa a la cinta como el gran “blockbuster” del verano estadounidense de ese año. El retraso, según fuentes de la producción, se debió a la complejidad técnica de la animación y al compromiso de los directores por entregar un final que supere el estándar visual impuesto por "Across the Spider-Verse".

Primeras imágenes: El regreso de Miles Morales y Spider-Punk

Las redes sociales han explotado tras la publicación de las primeras capturas oficiales de la película. Sony ha compartido cuatro imágenes clave que nos dan pistas sobre el estado de los protagonistas:

Miles Morales en la Tierra-42: Una imagen cargada de tensión que muestra a Miles enfrentando su realidad como prisionero de su propia variante.

Una imagen cargada de tensión que muestra a Miles enfrentando su realidad como prisionero de su propia variante. El estilo visual de Hobie Brown: Spider-Punk regresa con una estética aún más experimental, manteniendo ese estilo de “recorte de revista” que lo hizo destacar en la entrega anterior.

Spider-Punk regresa con una estética aún más experimental, manteniendo ese estilo de “recorte de revista” que lo hizo destacar en la entrega anterior. Miguel O’Hara y la Spider-Society: El líder de la fuerza multiversal aparece en lo que parece ser una nueva base de operaciones, con un diseño que sugiere una evolución en su traje.

El líder de la fuerza multiversal aparece en lo que parece ser una nueva base de operaciones, con un diseño que sugiere una evolución en su traje. El factor emocional: Una captura de Miles junto a su padre, Jefferson Davis, apunta a que el núcleo de la historia seguirá siendo el peso de la familia y el destino.

¿De qué tratará el final de la trilogía del Spider-Verse?

La sinopsis oficial presentada en Las Vegas confirma que la historia se reanuda inmediatamente después del “cliffhanger” de la segunda parte. Miles Morales se encuentra atrapado en una dimensión donde él es el Merodeador (Prowler), mientras que La Mancha (The Spot) representa una amenaza de nivel multiversal que amenaza con destruir todo el canon arácnido.

El conflicto central girará en torno a la decisión de Miles de salvar a sus seres queridos frente a la presión de la Spider-Society, quienes creen que ciertos eventos trágicos son inevitables para mantener la estabilidad de la realidad.

Ficha técnica de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse