"Scarlet" ya está disponible en todos los cines de Perú. (Foto: Sony)
Por Paolo Valdivia

El reconocido director japonés Mamoru Hosoda regresa a la pantalla grande con “Scarlet”, una ambiciosa producción animada que mezcla fantasía, aventura y drama. La película, producida por Studio Chizu y distribuida internacionalmente por Sony Pictures Entertainment, se estrenará en los cines peruanos este 12 de marzo, llevando al público a una intensa historia sobre venganza, redención y destino.

