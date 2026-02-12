“Caminos del crimen”: todo lo que debes saber antes de su estreno en Perú

El cine de suspenso y acción se viste de gala con el estreno de “Caminos del crimen”, la nueva apuesta cinematográfica que promete sacudir la taquilla peruana. A partir de hoy 12 de febrero, los espectadores podrán sumergirse en una historia donde el peligro se oculta tras una fachada de glamour y sofisticación en la ciudad de Los Ángeles.

Con una puesta en escena impecable y un ritmo que no da tregua, la cinta se perfila como uno de los imperdibles de la temporada para los amantes del género heist (robos) y los thrillers psicológicos.

Tráiler oficial

¿De qué trata “Caminos del crimen”? Sinopsis y detalles

La trama nos transporta al corazón de California, específicamente a la emblemática autopista 101. La historia entrelaza las vidas de tres personajes clave: un audaz ladrón de joyas, una poderosa ejecutiva del sector de seguros y un detective implacable que busca detener una ola de atracos millonarios.

A medida que se planea un golpe definitivo, las lealtades se ponen a prueba y la tensión escala en un juego de gato y ratón ambientado en escenarios bañados por el sol y el lujo. Bajo la dirección de Bart Layton, la película logra rescatar la esencia del cine de robos clásico, pero con un enfoque moderno y una estética visualmente deslumbrante.

Chris Hemsworth, Halle Berry y Mark Ruffalo: Un reparto de lujo

Uno de los mayores atractivos de “Caminos del crimen” es, sin duda, su elenco de primera categoría. La química y el talento de sus protagonistas elevan la narrativa a otro nivel:

Chris Hemsworth: Lidera el filme con un personaje carismático e impredecible que se aleja de sus roles habituales de acción pura.

Lidera el filme con un personaje carismático e impredecible que se aleja de sus roles habituales de acción pura. Halle Berry: Interpreta a una mujer influyente rodeada de lujos, pero decidida a romper con las reglas establecidas.

Interpreta a una mujer influyente rodeada de lujos, pero decidida a romper con las reglas establecidas. Mark Ruffalo: Aporta la intensidad necesaria como el detective encargado de imponer orden en un entorno donde la ley es una línea muy delgada.

¿Por qué ver “Caminos del crimen” en su estreno?

A diferencia de otros thrillers convencionales, esta producción apuesta por una atmósfera estilizada. Las persecuciones a alta velocidad y los escenarios icónicos de Los Ángeles no son solo decorado, sino parte fundamental de una experiencia cinematográfica diseñada para la pantalla grande.

Si buscas una historia con giros inteligentes, un despliegue visual elegante y actuaciones sólidas, “Caminos del crimen” es la elección ideal.