El estudio de cine Sony Pictures está preparando una nueva película de ‘Men in Black’ (‘Hombres de negro’), el éxito de ciencia ficción de la década de 1990 protagonizado por Will Smith y Tommy Lee Jones, según informó este jueves Deadline.
Chris Bremner, guionista y productor de grandes filmes como ‘Bad Boys’, será el encargado de escribir la trama de este nuevo proyecto, que todavía no tiene fecha de estreno ni elenco confirmado.
Se desconoce la participación de Smith y Jones en el regreso de esta entrega, adaptada de la serie de Marvel Comics de Lowell Cunningham.
La primera película, estrenada en julio de 1997, corrió a cargo del director Barry Sonnenfeld y se centró en una agencia gubernamental secreta que supervisa la actividad extraterrestre en la Tierra.
Smith y Jones interpretan a dos agentes secretos encargados de investigar una serie de incidentes criminales aparentemente no relacionados que involucraban a los extraterrestres que vivían ocultos en el planeta.
El éxito que cosechó dio inicio a una franquicia con otras dos películas en 2002 y 2012 que recaudó 1.904 millones de dólares en taquilla mundial.
Con información de EFE
