Si pensabas que la última aventura del trepamuros ya había entregado todo lo que tenía para ofrecer en salas de cine, piénsalo dos veces. Sony Pictures y Marvel Studios han decidido ir por el “combo completo” y han confirmado un reestreno especial en cines de “Spider-Man: Brand New Day”, prometiendo una experiencia extendida repleta de sorpresas y material que no llegó al corte cinematográfico original.

Esta movida llega justo después de anunciarse su esperado lanzamiento digital. A partir del próximo 6 de octubre, los fans podrán alquilar o comprar la película en plataformas digirales. Sin embargo, la verdadera cita para los coleccionistas de momentos épicos estará en la gran pantalla.

Al estilo Avengers: Endgame Encore": un evento pensado para la versión definitiva

La estrategia detrás de este reestreno no es del todo nueva en el Universo Cinematográfico de Marvel, pero sin duda es una de las más efectivas. Siguiendo los pasos del famoso evento de “Avengers: Endgame Encore”, la idea con “Spider-Man: Brand New Day” es brindar a los espectadores la “versión completa” de una cinta que ya ha sido aclamada por buena parte de la crítica y los fans como una de las mejores adaptaciones del héroe creado por Stan Lee y Steve Ditko.

Volver a pagar una entrada de cine tiene que valer la pena, y todo apunta a que el nuevo corte tiene motivos de sobra para hacerte volver a la sala con un tazón de palomitas gigantes.

¿Qué incluirá la versión extendida de “Spider-Man: Brand New Day”?

El gran atractivo de este relanzamiento radica en el contenido descartado durante el montaje inicial. A diferencia de los simples añadidos de créditos finales, este reestreno integrará escenas inéditas directamente en la trama, dándole más ritmo, contexto y profundidad a los arcos de los personajes.

Entre las novedades más destacadas y confirmadas, encontramos:

Secuencias de acción descartadas: Tomas de combate y acrobacias en las calles de Nueva York que no superaron el filtro de duración inicial.

Tomas de combate y acrobacias en las calles de Nueva York que no superaron el filtro de duración inicial. Profundización en la vida personal de Peter: Escenas cotidianas que muestran aún más el peso emocional con el que lidia el personaje tras los eventos que lo dejaron aislado del mundo.

Escenas cotidianas que muestran aún más el peso emocional con el que lidia el personaje tras los eventos que lo dejaron aislado del mundo. Sorpresas guardadas bajo llave: Aunque el estudio ha mantenido en secreto varios metrajes, los rumores apuntan a cameos guiño y referencias directas al futuro del UCM.

La llegada de Claire Temple (Rosario Dawson) al universo de Spidey

Una de las sorpresas que más ha elevado el hype entre los fanáticos de las series urbanas de Marvel es la aparición oficial de Claire Temple, interpretada por Rosario Dawson.

Para quienes siguieron la era de las series de Marvel en Netflix (“Daredevil”, “Luke Cage”, “The Defenders”), Claire es la icónica enfermera que sirvió como nexo de unión para los héroes callejeros. Su inclusión en este montaje extendido no solo le da un toque nostálgico al film, sino que reafirma el peso que las historias urbanas y de nivel de calle están tomando dentro de esta nueva etapa de Spider-Man. ¿Se cruzará en el camino de un malherido Peter Parker? Todo indica que sí.

¿Cuándo y cómo disfrutar de esta nueva entrega?

Si tu plan es verla desde la comodidad del sofá, la fecha marcada en el calendario es el 6 de octubre, momento en el que la versión estándar aterrizará en tiendas digitales para compra y alquiler.

Por su parte, los detalles específicos sobre la preventa de boletos y las fechas exactas de exhibición en las distintas cadenas de cine locales se darán a conocer en las próximas semanas. Lo que es seguro es que la llamada “versión definitiva” busca convertirse en el evento cinematográfico de la temporada para los amantes de los cómics y los superhéroes.