El otoño suele ser la temporada más destacada para los fanáticos de la animación japonesa, y octubre de 2026 llega cargado de grandes producciones. Desde el regreso de secuelas sumamente esperadas hasta el debut de adaptaciones de manga y novela ligera de primer nivel, el catálogo de esta temporada ofrece opciones para todos los gustos: acción, romance, fantasía isekai, deportes y ciencia ficción.

Para que no te pierdas ningún lanzamiento, hemos preparado esta guía completa y detallada organizada por fechas, con descripciones originales y las plataformas de streaming donde podrás disfrutar de cada serie de manera legal.

Estrenos del 1 y 2 de Octubre: Arranque de temporada y retornos importantes

La primera semana del mes empieza con fuerza gracias al regreso de franquicias aclamadas y nuevas historias dramáticas.

Koori no Jouheki (The Ramparts of Ice) – 2da Temporada

Fecha de estreno: 1 de octubre

1 de octubre Estudio: Studio KAI

Studio KAI Dónde ver: Netflix

Netflix Sinopsis: Koyuki Higawa es una joven reservada que prefiere mantener su distancia respecto a los demás para evitar sufrir desengaños. Sin embargo, su rutina escolar da un giro completo cuando conoce a Minato Amamiya, un chico popular y empático que intenta romper las barreras emocionales que ella ha construido alrededor de su corazón.

FX Senshi Kurumi-chan

Fecha de estreno: 1 de octubre

1 de octubre Estudio: Passione

Passione Dónde ver: Crunchyroll

Crunchyroll Sinopsis: Kurumi Fukuga, una estudiante universitaria, decide adentrarse en el riesgoso e impredecible mundo de las inversiones en divisas (FX). Su meta principal es recuperar la exorbitante suma de 20 millones de yenes que su difunta madre perdió en el mercado bursátil, enfrentándose a los altibajos financieros y emocionales del trading.

Kusuriya no Hitorigoto (The Apothecary Diaries) – 3ra Temporada

Fecha de estreno: 2 de octubre

2 de octubre Estudio: TOHO Animation STUDIO & OLM

TOHO Animation STUDIO & OLM Dónde ver: Crunchyroll

Crunchyroll Sinopsis: Maomao continúa desenvolviéndose dentro de las complejas intrigas del Palacio Imperial. Tras haber demostrado su perspicacia médica y astucia analítica en las entregas anteriores, la joven boticaria deberá resolver nuevos enigmas y conspiraciones políticas que amenazan la estabilidad del tribunal interno.

Tokyo Revengers: Santen Sensou-hen – 3ra Temporada

Fecha de estreno: 2 de octubre

2 de octubre Estudio: LIDENFILMS

LIDENFILMS Dónde ver: Disney+

Disney+ Sinopsis: La saga pandillera continúa adaptando el arco de la guerra de las tres potencias. Takemichi Hanagaki tendrá que tomar decisiones aún más arriesgadas en la línea temporal para intentar rescatar a Mikey de la oscuridad en la que ha caído y evitar un trágico futuro para la Tokyo Manji Gang.

Aoki Denshou: Welsh & Shedar

Fecha de estreno: 2 de octubre

2 de octubre Estudio: MASSKET

MASSKET Dónde ver: Anime Onegai / Crunchyroll

Anime Onegai / Crunchyroll Sinopsis: Zabelle Sheran Sharm, soberana de Bonta y custodia de una poderosa reliquia, busca unificar los territorios del Mundo de los Doce. No obstante, su régimen autoritario sumerge a su pueblo en la desesperación, hasta que una profecía anuncia la llegada de un joven de ojos celestes destinado a terminar con su tiranía.

TOUGEN ANKI ~Nikko Kegon no Taki-hen~ – 2da Temporada

Fecha de estreno: 2 de octubre

2 de octubre Estudio: HIBARI

HIBARI Dónde ver: Crunchyroll

Crunchyroll Sinopsis: La sangrienta y milenaria batalla entre los descendientes de los Oni y el clan Momotaro entra en una fase aún más crítica. La paz que reinó temporalmente se ve totalmente fragmentada, forzando a los portadores de la sangre de demonio a desplegar toda su ferocidad para sobrevivir.

Estrenos del 3 y 4 de Octubre: Grandes regresos y variedad de géneros

Entre el 3 y el 4 de octubre convergen clásicos reanimados, deportes de alta intensidad e historias románticas.

Ranma 1/2 – 3ra Temporada

Fecha de estreno: 3 de octubre

3 de octubre Estudio: MAPPA

MAPPA Dónde ver: Netflix

Netflix Sinopsis: Las caóticas aventuras de Ranma Saotome prosiguen con la animación contemporánea de estudio MAPPA. Tras caer en las aguas malditas de Jusenkyo, el joven artista marcial sigue lidiando con su transformación en chica al contacto con el agua fría, mientras intenta lidiar con pretendientes, rivales de artes marciales y su prometida Akane Tendo.

Black Clover – Temporada 2

Fecha de estreno: 3 de octubre

3 de octubre Estudio: Studio Pierrot

Studio Pierrot Dónde ver: Crunchyroll

Crunchyroll Sinopsis: Asta y Yuno, dos huérfanos criados como hermanos pero con habilidades mágicas completamente opuestas, continúan su arduo camino para convertirse en el Rey Mago del Reino del Trébol, superando amenazas que ponen en peligro a toda la humanidad.

Ao Ashi – 2da Temporada

Fecha de estreno: 4 de octubre

4 de octubre Estudio: TMS Entertainment

TMS Entertainment Dónde ver: Crunchyroll

Crunchyroll Sinopsis: Ashito Aoi continúa su desarrollo como lateral en la academia juvenil del Tokyo Esperion FC. Tras adaptarse al juego táctico del fútbol profesional, el joven prodigio debe perfeccionar su visión espacial en la cancha para competir contra los mejores talentos juveniles de Japón.

Ao no Hako (Blue Box) – 2da Temporada

Fecha de estreno: 4 de octubre

4 de octubre Estudio: Telecom Animation Film

Telecom Animation Film Dónde ver: Netflix

Netflix Sinopsis: La combinación perfecta entre deporte y romance escolar regresa. Taiki Inomata, miembro del equipo de bádminton, mantiene una convivencia inesperada con Chinatsu Kano, la estrella del baloncesto femenino, mientras ambos persiguen la meta de llegar a las nacionales.

Suikoden: The Animation

Fecha de estreno: 3 de octubre

3 de octubre Estudio: KONAMI animation

KONAMI animation Dónde ver: Crunchyroll

Crunchyroll Sinopsis: Basada en la legendaria franquicia de videojuegos JRPG, la historia sigue a Riliu y Jowy, dos jóvenes atrapados en medio del conflicto bélico entre el Reino de las Tierras Altas y la Ciudad-Estado de Jowston, poniendo a prueba su lealtad y convicciones.

Otros Destacados del 3 y 4 de Octubre

VERTEX FORCE (3 de octubre | Shogakukan / Digital Entertainment): Acción mecha y secretos familiares.

(3 de octubre | Shogakukan / Digital Entertainment): Acción mecha y secretos familiares. Magical★Explorer (3 de octubre | WHITE FOX): Reencarnación en el cuerpo de un personaje secundario de videojuego.

(3 de octubre | WHITE FOX): Reencarnación en el cuerpo de un personaje secundario de videojuego. #Zombie Sagashitemasu (3 de octubre): Sobrevivientes en un Japón devastado tras la plaga de no-muertos.

(3 de octubre): Sobrevivientes en un Japón devastado tras la plaga de no-muertos. Hotel Inhumans - 2da Temporada (4 de octubre | Bridge/AISLE): Los secretos tras el hospedaje exclusivo para asesinos a sueldo.

- 2da Temporada (4 de octubre | Bridge/AISLE): Los secretos tras el hospedaje exclusivo para asesinos a sueldo. Tank Chair (4 de octubre | Polygon Pictures): Un letal asesino en estado de coma que solo reacciona ante la violencia pura.

Estrenos del 5 al 7 de Octubre: Isekai, magia y clásicos remasterizados

Magic Knight Rayearth (Las Guerreras Mágicas)

Fecha de estreno: 7 de octubre

7 de octubre Estudio: E&H production

E&H production Dónde ver: Crunchyroll

Crunchyroll Sinopsis: La reaparición del clásico de CLAMP sigue a Hikaru, Umi y Fuu, tres estudiantes transportadas desde la Torre de Tokio hasta el mágico mundo de Céfiro, donde deberán convertirse en las legendarias Guerreras Mágicas para rescatar a la Princesa Emeraude.

Tantei wa Mou, Shindeiru. (The Detective Is Already Dead) – 2da Temporada

Fecha de estreno: 7 de octubre

7 de octubre Estudio: ENGI

ENGI Dónde ver: Crunchyroll

Crunchyroll Sinopsis: Kimihiko Kimizuka intenta rehacer su vida tras la muerte de la legendaria detective Siesta. Sin embargo, los misterios del pasado y los cabos sueltos de las organizaciones enemigas lo obligan a reencontrarse con el legado que ella dejó.

Sasaki to Pi-chan – 2da Temporada

Fecha de estreno: 7 de octubre

7 de octubre Estudio: SILVER LINK.

SILVER LINK. Dónde ver: Crunchyroll

Crunchyroll Sinopsis: Sasaki, un oficinista cansado de la rutina, descubre que el pájaro que compró en una tienda de mascotas es en realidad un poderoso sabio de otro mundo, involucrándolo en batallas mágicas y disputas de poderes psíquicos.

Estrenos del 8 al 20 de Octubre: grandes cierres y regresos épicos

Dragon Ball Super: Beerus

Fecha de estreno: 11 de octubre

11 de octubre Estudio: Toei Animation

Toei Animation Dónde ver: Crunchyroll

Crunchyroll Sinopsis: Una nueva exploración en el universo de Dragon Ball Super centrada en el despertar y los orígenes del Dios de la Destrucción, el Señor Beerus, así como sus primeras interacciones con los guerreros Saiyajin de la Tierra.

Cyberpunk: Edgerunners 2

Fecha de estreno: 20 de octubre

20 de octubre Estudio: TRIGGER

TRIGGER Dónde ver: Netflix

Netflix Sinopsis: El estudio TRIGGER regresa al violento y tecnológicamente degradado universo de Night City con una nueva historia independiente que profundiza en los riesgos de las modificaciones cibernéticas y el crimen corporativo.

Mission: Yozakura Family – 2da Temporada

Fecha de estreno: 11 de octubre

11 de octubre Estudio: SILVER LINK.

SILVER LINK. Dónde ver: Disney+

Disney+ Sinopsis: Taiyo Asano continúa refinando sus habilidades de espía definitivo dentro del excéntrico clan Yozakura para proteger a su esposa Mutsumi de las organizaciones enemigas que buscan el secreto de su linaje.

¿Qué anime ver en octubre de 2026?

La temporada de Octubre 2026 demuestra una oferta equilibrada tanto para quienes buscan la comodidad de secuelas consolidadas como “Kusuriya no Hitorigoto”, “Ranma 1/2″ o “Ao no Hako”, como para aquellos que quieren sumergirse en adaptaciones de videojuegos y clásicos renovados como “Suikoden” y “Magic Knight Rayearth”.

Asegúrate de ajustar tus suscripciones en Crunchyroll, Netflix y Disney+ para no perderte las transmisiones semanales de tus series favoritas.