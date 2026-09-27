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Resumen

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"Candy Candy" se estrenó en Japón un 3 de octubre de 1976.
"Candy Candy" se estrenó en Japón un 3 de octubre de 1976.
Por Oscar García

Si hay una historia que resume el fanatismo por “Candy Candy” en el Perú, es la de la abogada peruana Marylin Cóndor buscando a Terry en las Páginas Blancas de Argentina. La fundadora del Club Candy Candy Perú se había empeñado en encontrar al actor que le daba voz, en el anime, a Terry Grandchester, el chico malo que se robó el corazón de la protagonista. Recuerda que tenía un nombre, cuatro coincidencias y una tarjeta prepago para llamadas internacionales. El primero no era. El segundo menos. Al tercer intento, el corazón se le estrujó como si acabara de encontrarse con Terry en un barco durante una noche de bruma. “Escuché su voz y supe que era él”, recuerda con emoción.

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