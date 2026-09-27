Si hay una historia que resume el fanatismo por “Candy Candy” en el Perú, es la de la abogada peruana Marylin Cóndor buscando a Terry en las Páginas Blancas de Argentina. La fundadora del Club Candy Candy Perú se había empeñado en encontrar al actor que le daba voz, en el anime, a Terry Grandchester, el chico malo que se robó el corazón de la protagonista. Recuerda que tenía un nombre, cuatro coincidencias y una tarjeta prepago para llamadas internacionales. El primero no era. El segundo menos. Al tercer intento, el corazón se le estrujó como si acabara de encontrarse con Terry en un barco durante una noche de bruma. “Escuché su voz y supe que era él”, recuerda con emoción.

En verdad se trataba de Andrés Turnes, un caballero del doblaje de voz que por entonces estaba retirado de la actuación y trabajaba en una tienda de marcos, sin sospechar que sus cuerdas vocales seguían causando estragos sentimentales. Había mujeres que aún suspiraban al recordar su peculiar acento, como cuando llamaba a Candy “Tarzán pecosa”. Ese día, lejos de asustarse por la actitud un poco ‘stalker’ de Cóndor o colgarle el teléfono, Turnes conversó con ella de lo más gentil. Con los años, estrecharía lazos de amistad con integrantes de los dos clubes peruanos de Candy. Por eso su muerte, en 2025, les dolió mucho. Se les había muerto Terry.

Cosplayers Jessica Huilcapuma, "la candy peruana oficial", y Christian Toranzo ("Crisskato") interpretan a Candy y Anthony. (Foto: Elías Alfageme) / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

Ese duelo, que muchas recuerdan bajando la cabeza, da una idea de los afectos que sigue movilizando “Candy Candy”, cuyo anime cumple cincuenta años este octubre. La historia nació primero como manga en 1975. La escribía Keiko Nagita y la dibujaba Yumiko Igarashi. La primera venía de la literatura para chicas y admiraba novelas como “Ana de las Tejas Verdes”; la segunda dibujaba historias de época. Hasta que un editor avispado decidió reunirlas para crear una fantasía sobre las desventuras de una huérfana estadounidense a inicios del siglo XX y esa fórmula pronto encontró su público. En 1976 llegó la adaptación de Toei Animation, que fue un boom mundial, y al menos tres generaciones quedaron hechizadas con las peripecias emocionales de Candy.

Para conquistar al público latinoamericano, Candy no la tuvo difícil. Una huérfana criada entre ricos que la despreciaban, amores separados por las circunstancias y una familia capaz de convertir la convivencia en un suplicio: ese es el insumo con el que los latinoamericanos nos hemos nutrido desde la cuna gracias a las telenovelas. “Si te fijas, Candy está repleta de clasismo, como el melodrama que es. Es algo con lo que los latinoamericanos podemos identificarnos plenamente”, señala Iván Antezana, editor general de la revista “Sugoi”. La historia transcurría entre Estados Unidos e Inglaterra, pero ciertas humillaciones no necesitaban pasaporte.

Iván Antezana, editor general de Sugoi, con la nueva Sugoi Platinum, un libro de casi 200 páginas dedicado al análsis de "Candy Candy" por sus 50 años. (Foto: Elías Alfageme). / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

En su historia, Candy atravesaba distintas etapas, del primer romance con el idealizado Anthony, el muchacho más bueno del universo, al colegio en Inglaterra y la escuela de enfermería. Los espectadores iban con ella, sin garantías de que su personaje favorito llegara al siguiente capítulo. De hecho, la traumática muerte prematura de uno de los personajes principales marcó tanto a Candy como a toda una generación de espectadores, que entendió que no se trataba de una historia necesariamente amable.

Fiestas blancas

Toda la historia de Candy acaba de ser objeto de un análisis concienzudo en la nueva edición de la revista “Sugoi”, bautizada esta vez “Sugoi Platinum”, que cuenta con 200 páginas dedicadas a la huérfana del Hogar de Pony, con artículos escritos por colaboradores de todo el mundo, árboles genealógicos y una guía de episodios para no perderse. Para celebrar el lanzamiento, organizaron hace poco una fiesta de té muy especial con ‘cosplayers’, coleccionistas y miembros de los clubes de fans. Allí conocimos a Melissa Tapia, presidenta del Perú Club Sweet Candy, que admira a la rubia heroína sin reservas, sobre todo por su valor. “Me gusta porque es una mujer luchadora”, explica. Destaca que estudiara enfermería y buscara abrirse camino en una época poco generosa con las aspiraciones femeninas.

Candice White Ardley, la huérfana del Hogar de Pony cuyas desventuras hicieron llorar a varias generaciones. (Foto: Proyecto Sugoi)

Melissa aprendió a querer a Candy de chica, junto a sus primas mayores. Después llegaron los álbumes de Navarrete y los objetos traídos de Japón, Italia, Francia y España. Tiene muñecas, mangas, discos y una lonchera de cuando la devoción podía acompañarla hasta el recreo. Ahora, por unas obras en su casa, ha tenido que guardar parte de la colección. “Todo mi corazón está en unas cajitas”, dice, con cierta pena. Mientras espera volver a exhibirla, organiza encuentros con músicos y ‘cosplayers’. Su club ha celebrado hasta un concierto sinfónico sobre Candy y prepara para este 27 de setiembre una fiesta blanca inspirada en el anime, donde el ‘dress code’ es blanco, lógicamente, y habrá activaciones, ‘cosplayers’, comida y más para celebrar los 50 años del anime.

Las fans de Candy suelen ser muy unidas. Lo único capaz de generar un amago de discordia es cuando entra a tallar el debate de fondo: ¿cuál fue el mejor novio de Candy? O, más polémico aún, ¿con quién debió quedarse? Ahí las alianzas se acomodan solas: están las Terry lovers, las Albert lovers y las que todavía, cincuenta años después, lloran la muerte de Anthony. Melissa milita en el primer bando, pero recibe al resto sin problemas. “Acá amamos a todos los personajes”, asegura, con diplomacia. Las posiciones se discuten y se enfrentan con respeto, y ni cincuenta años de anime han bastado para que alguien dé el brazo a torcer. //