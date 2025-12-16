La actriz de doblaje Susana Klein, conocida por doblar al español latinoamericano a “Mafalda” e interpretar el ‘opening’ de “Candy Candy”, falleció este jueves 11 de diciembre a los 84 años en Alemania, donde residía desde hacía 13 años.

El deceso fue confirmada por su amiga y colega Cecilia Gispert, conocida por ser la voz de Candy White en el anime, a través de redes sociales donde rindió homenaje a la trayectoria de Klein.

El talento vocal de Susana fue reconocido no solamente por ‘Mafalda’ (1982), sino que también interpretó las famosas canciones de apertura y cierre de "Candy Candy", “Llámame Candy” y “Carrusel”.

“Falleció Susana Klein, que entre otros muchos trabajos cantó los temas de Candy Candy, la apertura y el cierre. Ella hace años vivía en Alemania, donde vivía uno de sus hijos. Excelente compañera y amiga”, expresó Gispert.

Susana Klein

Y agregó un emotivo recuerdo de la colaboración: “Hizo la voz de Mafalda para la película entre muchos trabajos más. Querida Susana, que tengas mucha luz en tu nuevo camino. Fue una gran alegría haberte conocido”.

La influencia de Klein se extendió a múltiples producciones. Su carrera, que inició en 1977, incluyó roles importantes en series como "Arbegas, el rayo custodio", "Jet Marte" y "Dartanias, el robot del futuro".

En el cine, su voz se escuchó en títulos como "Ico, el caballito valiente", y como Luisa Lane en la tercera entrega de "Superman". Después de doce años de intensa actividad en el doblaje para televisión y cine, Klein se mudó a Europa en 1989.

Tras una etapa en Barcelona, España, donde también participó en el doblaje en castellano, se trasladó a Alemania en 2012, lugar en el que vivió sus últimos días.