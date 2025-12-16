Laura Spoya fue la protagonista de un nuevo informe del programa “Magaly TV, la firme”, donde la exMiss Perú fue captada ingresando en varias oportunidades a la casa del promotor de eventos José Zafra, hecho que avivó los rumores de un posible romance.
Según el informe presentado en el programa de Magaly Medina, Spoya pasaría varias horas en la casa de Zafra y las visitas no serían recientes, sino que habrían empezado el pasado mes de noviembre.
Según “Magaly TV, la firme”, el pasado 25 de noviembre Laura Spoya fue vista ingresando a la vivienda de Zafra alrededor de las 6 p.m. y fue recién pasada la medianoche que se retiró del lugar.
Ahora, el 10 de diciembre, la expareja de Brian Rullán hizo lo mismo tras salir de conducir su podcast junto a Mario Irivarren y Gerardo Pe. Ese día, la exMiss Perú ingresó a la vivienda de Zafra alrededor de las 2:20 p.m. y se retiró cerca de las 7 p.m.
Las visitas han sido reiteradas y según los reporteros del programa de Magaly Medina, durante las visitas, no se hicieron presente más amigos.
Como se sabe, José Zafra es un conocido productor de eventos y es el encargado de realizar el ‘Cochinola’. Además, Laura Spoya y él tienen registrado en Indecopi el nombre “La Manada”.
