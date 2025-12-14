Darinka Ramírez celebró el tercer cumpleaños de su hija Luana, fruto de su relación con Jefferson Farfán, con una fiesta temática inspirada en “Moana”. El evento incluyó decoración en tonos pastel, personajes animados, mesa de dulces y una torta central.

La celebración se realizó en un local privado y reunió a familiares y amigos cercanos. La jornada estuvo marcada por juegos, música y un ambiente festivo pensado especialmente para la menor y los niños invitados.

Uno de los momentos centrales fue la presentación de una canción inédita compuesta e interpretada por Darinka Ramírez para su hija. El tema, que lleva el nombre de Luana, fue acompañado por un videoclip con imágenes familiares.

La letra destaca mensajes de amor, gratitud y fortaleza, reflejando el vínculo entre madre e hija. El estreno fue compartido en redes sociales y generó reacciones positivas entre seguidores y usuarios.

De manera paralela, Jefferson Farfán también organizó una celebración aparte por el cumpleaños de su hija. El exfutbolista compartió imágenes del encuentro familiar en sus redes sociales.

Jefferson Farfán celebró el cumpleaños de su hija con Darinka Ramírez con lujosa fiesta. (Foto: Instagram)

Tanto Darinka Ramírez como Jefferson Farfán dedicaron mensajes públicos a Luana en esta fecha especial, resaltando el cariño y compromiso que mantienen como padres, con el bienestar de la menor como prioridad.