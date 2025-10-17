Darinka Ramírez reapareció frente a cámaras y esta vez lo hizo para acusar a Jefferson Farfán de no querer firmar un permiso para que pueda llevar de viaje a su pequeña hija en común a Colombia.

En conversación con Magaly Medina en su programa de ATV, Ramírez aclaró que la abogada de la ‘Foquita’ no responde sus mensajes y que no le está pidiendo dinero, solo que firme la autorización para llevar de viaje a su hija.

“Quiero salir con mi hija del país y venimos insistiéndole a la abogada. No me responde. Me la quiero llevar a Colombia, no le estoy pidiendo ni un sol, solo que me firme la carta notarial”, declaró Ramírez.

Darinka explica por qué no quiso que hija de Jefferson Farfán vaya a casa de su abuela paterna.

Asimismo, Darinka Ramírez aseguró que Jefferson Farfán no ve a su hija desde hace un mes. “Ahora que estoy aquí no la ve”, precisó.

Por otro lado, Ramírez llegó al programa “Magaly TV, la firme” para presentar su primera canción “Mala jugada”, tema que marca su debut como cantante.

Hasta el momento, el videoclip de “Mala jugada” ha conseguido más de 335 mil reproducciones en su canal de YouTube. Desde su estreno, el tema ha sido bastante comentado por algunas referencias que tendría en su videoclip.