El bailarín Waldir Felipa aseguró que todavía trabaja al lado de Daniela Darcourt en su orquesta, esto pese a que hace algunos días reveló que terminaron su relación sentimental. Según dijo, aún tienen compromisos laborales pendientes.

En conversación con “América Hoy”, el bailarín fue consultado por el vínculo que mantiene con Daniela Darcourt y si es que todavía comparten escenario. “Seguimos trabajando juntos”, aseguró.

“De hecho… hay fechas que cuando ella regrese de su gira tengo que cumplir todavía porque sigo trabajando en la orquesta. Pero nada, estamos bien. Creería que estamos bien, ¿no? O sea”, señaló Waldir Felipa.

Ante esta respuesta, la reportera de “América Hoy” consultó si esta colaboración artística responde a la sujeción de un contrato, a lo que Felipa aseguró que no tiene un vínculo contractual con la orquesta de la salsera.

“Así que veremos hasta cuándo, ¿no? Yo soy una persona muy de ‘me siento cómodo o no me siento cómodo’, pero la verdad ahora no me he visto afectado en nada. No ha sido ayer ni hace una semana que hemos terminado, pero nadie se ha dado cuenta”, resaltó.

Finalmente, Waldir Felipa confesó que aún siente algo por Daniela Darcourt. “Yo a Dani la quiero hasta ahora, la amo hasta ahora, no lo voy a negar”, resaltó el bailarín.