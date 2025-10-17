Waldir Felipa confiesa que aún trabaja con Daniela Darcourt pese a su separación. (Foto: Instagram)
Waldir Felipa confiesa que aún trabaja con Daniela Darcourt pese a su separación. (Foto: Instagram)
Redacción EC
Redacción EC

El bailarín aseguró que todavía trabaja al lado de en su orquesta, esto pese a que hace algunos días reveló que terminaron su relación sentimental. Según dijo, aún tienen compromisos laborales pendientes.

En conversación con “América Hoy”, el bailarín fue consultado por el vínculo que mantiene con Daniela Darcourt y si es que todavía comparten escenario. “Seguimos trabajando juntos”, aseguró.

LEE: Daniela Darcourt y Waldir Felipa revelan que ya viven juntos: “Estamos contentos”

“De hecho… hay fechas que cuando ella regrese de su gira tengo que cumplir todavía porque sigo trabajando en la orquesta. Pero nada, estamos bien. Creería que estamos bien, ¿no? O sea”, señaló Waldir Felipa.

Daniela Darcourt y Waldir Felipa en los Latin Grammy 2024
Daniela Darcourt y Waldir Felipa en los Latin Grammy 2024

Ante esta respuesta, la reportera de “América Hoy” consultó si esta colaboración artística responde a la sujeción de un contrato, a lo que Felipa aseguró que no tiene un vínculo contractual con la orquesta de la salsera.

“Así que veremos hasta cuándo, ¿no? Yo soy una persona muy de ‘me siento cómodo o no me siento cómodo’, pero la verdad ahora no me he visto afectado en nada. No ha sido ayer ni hace una semana que hemos terminado, pero nadie se ha dado cuenta”, resaltó.

Waldir Felipa confirma su separación de Daniela Darcourt tras rumores de presunta infidelidad. (Foto: Captura de video)
Waldir Felipa confirma su separación de Daniela Darcourt tras rumores de presunta infidelidad. (Foto: Captura de video)
MÁS INFORMACIÓN: Waldir Felipa rompe su silencio y habla por primera vez de su relación con Daniela Darcourt

Finalmente, Waldir Felipa confesó que aún siente algo por Daniela Darcourt. “Yo a Dani la quiero hasta ahora, la amo hasta ahora, no lo voy a negar”, resaltó el bailarín.

Daniela Darcourt se luce así tras fin de su relación con Waldir

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC