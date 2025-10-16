Giancarlo ‘El Flaco’ Granda es un popular personaje de las redes sociales y de la televisión peruana, recordado por su paso en “El gran chef famosos”. Ahora, el también narrador deportivo manifestó su deseo de convertirse en padre.

En una reciente entrevista con el diario Trome, el ‘Flaco’ Granda aseguró que ya ha tenido práctica sobre cómo criar a un niño, ya que le tocó cuidar de su hermano menor desde que era un bebé.

“Yo lo digo yo soy súper paternal. No tengo hijos todavía, quiero tenerlos claramente. Yo a mi hermano lo hacía dormir cantándole ‘Carreteras mojadas’. O sea, sé cambiar pañales, sé hacer un biberón. Todo ese desarrollo yo lo sé, porque lo he tenido con mi hermano”, señaló.

Giancarlo Granda, recordado exparticipante de "El gran chef famosos", confiesa su deseo de ser padre. (Foto: Instagram)

Asimismo, el narrador deportivo también aseguró que tiene “establecido como decisión de vida ser padre”, por lo que solo está esperando a una persona que quiera formar una familia.

“Yo tengo establecido como decisión de vida ser padre. Lo tengo clarísimo. Si se presenta la persona para hacerlo y quiere ser una familia, casarse ella de blanco, todo perfecto, yo no estoy en contra de eso. De hecho, lo comparto y todo eso. Si no se da hay otras alternativas que en algún momento exploraré”, explicó.

Eso sí, el ‘Flaco’ Granda aseguró que, si es que no llega la persona ideal a su vida, no descarta la opción de adoptar un bebé. “Todavía estamos a tiempo, todavía no hace falta, pero si no se da… Alternativas hay, pero la idea está”, precisó el popular presentador deportivo.