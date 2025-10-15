El pasado 13 de octubre, la modelo Darinka Ramírez, conocida por ser madre de la última hija del exfutbolista Jefferson Farfán, debutó musicalmente con el lanzamiento de su canción “Mala jugada”, donde lanzó indirectas contra el ahora empresario, refiriéndose a los conflictos que ambos protagonizan.

“Apagaste la luz y yo aprendí a encenderla. Mejor sola. Ahora me la paso mejor sin ti. Nadie me controla porque ahora solo estoy dispuesta para mí (…) Oye mi rey no bajé la mirada. La cicatriz ya no pesa nada. Estaba oscura esa vida pasada y ahora me siento bien empoderada” , son algunos versos del tema dirigidos al deportista retirado.

En la canción, Darinka comparte interpretación con Héctor Iparraguirre, conocido como Nene Blass, compositor de éxitos actuales. Para la grabación de su primer videoclip, decidió viajar a Medellín (Colombia), donde filmó las escenas, las cuales fueron estrenadas en YouTube y otras plataformas digitales.

Durante la primera escena, un hombre afroperuano, vestido con gorra negra, polo y joyas similares a las que solía usar Farfán , deja un fajo de dinero a Ramírez y a una niña, quien representa a su hija. Mientras lo hace, le exclama: “Agradece que todo lo tienes por mí” .

Darinka Ramírez grabó el tema, disponible en sus plataformas, con el cantante peruano Héctor Iparraguirre, conocido como Nene Blass | Foto: YouTube

En declaraciones para 'Magaly TV, la Firme’, Darinka explicó entre risas que su lanzamiento musical surgió por la necesidad de ganar más dinero, ya que “la vida es cara” y no le alcanza para cubrir sus gastos.

“Estuve manipulada. Me encerraron con llave. Fui clandestina siendo la madre de su hija. Y eso fue un error mío, porque no protegía a mi hija, sino su imagen ”, comentó la ‘influencer’, explicando el significado de otros versos de su sencillo.