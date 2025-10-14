Este martes 14 de octubre, Sergio Ojeda, un joven de 23 años que imita a Corey Taylor, vocalista de Slipknot, regresó a "Yo Soy" 2025 para buscar su revancha, luego de haber sido rechazado en la temporada anterior.

Sin embargo, no vino solo, ya que estuvo acompañado de sus amigos, quienes imitaron a los ocho integrantes restantes del grupo. Juntos, se presentaron con el tema “(sic)” de 1999, ofreciendo una performance con todo e instrumentos, que dejó sorprendidos a los jurados.

De ese modo, Ricardo Morán y Carlos Alcántara le dijeron “sí” a su imitación , logrando de esta manera su pase a la siguiente ronda del concurso , algo que el protagonista de "Asu Mare" no dudó en resaltar. “Las galas con ellos serán uff”, comentó muy emocionado.

Por su parte, Jely Reátegui no ocultó su sorpresa ante la actuación de los participantes, quienes, a pesar del reducido espacio en el set, realizaron su casting con notable soltura y energía. “Temía que se chocaran las cabezas”, expresó entre risas la actriz.

De ese modo, tras obtener dos votos en su favor, el grupo de imitadores de la banda estadounidense formada en 1995 por Shawn “Clown” Crahan, el baterista Joey Jordison y el bajista Paul Gray, consiguió avanzar en la competencia.

En cuanto a la imitación de Slipknot, los usuarios en redes sociales no ocultaron su emoción con mensajes como: “¡Por fin una imitación de Slipknot, amé!”, “Ellos ganarán, a apoyarlos, gente”, “¡Uffff, por fin una banda de nivel!” , entre muchos otros.

El imitador de Taylor había intentado formar parte del ‘reality’ en agosto de este año, pero, desafortunadamente, no consiguió pasar a las siguientes rondas.

