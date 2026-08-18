Lesley Vogel, madre de la actriz Hayden Panettiere, cuestionó la presencia del exnovio de su hija, Brian Hickerson, en el apartamento de Greenville, Carolina del Sur, donde fue encontrada sin vida el pasado domingo 16 de agosto a los 36 años.

En declaraciones a NBC News, Vogel expresó su preocupación por la relación que la actriz mantenía con Hickerson, con quien tuvo un vínculo intermitente, y aseguró que ella y su familia intentaron alejarlo de su vida durante un largo periodo.

“Esa persona de su vida de la que hemos estado tratando de deshacernos durante bastante tiempo estaba con ella en el momento de su muerte, y ese era Brian Hickerson”, sostuvo.

Hayden Panettiere y su madre

De acuerdo con un reporte del Departamento de Policía de Greenville, los agentes de seguridad acudieron al inmueble tras recibir un llamado sobre una mujer inconsciente alrededor de las 1:50 p. m.

Al llegar al lugar junto a los servicios de emergencia, los oficiales hablaron con Hickerson y su hermano, quienes fueron retirados de la vivienda una vez confirmada la muerte de Panettiere a las 2:32 p. m.

El informe policial detalló el comportamiento de los presentes durante la atención médica. “Observé que Zach estaba muy afectado emocionalmente mientras los servicios de emergencia atendían a Hayden. Brian no se conmocionó hasta que los servicios de emergencia la declararon oficialmente fallecida”, precisó el documento.

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Respecto a las causas del deceso, la Oficina del Médico Forense del Condado de Greenville informó este lunes 17 de agosto que la autopsia no reflejó signos de trauma.

En tanto, el médico forense Mike Ellis indicó que la causa y manera del fallecimiento permanecen pendientes de estudios adicionales, mientras que las investigaciones preliminares de la policía no identificaron indicios de intervención de terceros.

Por su parte, Vogel también reflexionó sobre la trayectoria de su hija y los riesgos que afrontan los jóvenes en el sector del entretenimiento.

“Creo que Hayden era una persona increíblemente talentosa en muchos ámbitos, y creo que los jóvenes que crecen en la industria del entretenimiento no son raros, lamentablemente, que se desvíen del camino correcto”, expresó.

Finalmente, recordó la pérdida de su hijo menor, Jansen Panettiere, muerto en febrero de 2023 a los 28 años, y concluyó que encuentra tranquilidad al considerar que ambos hermanos descansan en paz.