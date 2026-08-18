La causa y manera de la muerte de Hayden permanecen pendientes de estudios adicionales | EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN
La causa y manera de la muerte de Hayden permanecen pendientes de estudios adicionales | EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN
/ CAROLINE BREHMAN
Por Redacción EC

Lesley Vogel, madre de la actriz Hayden Panettiere, cuestionó la presencia del exnovio de su hija, Brian Hickerson, en el apartamento de Greenville, Carolina del Sur, donde fue encontrada sin vida el pasado domingo 16 de agosto a los 36 años.

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